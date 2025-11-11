100 миллионов убытков: сельское хозяйство Латвии страдает третий год подряд - поможет ли ЕС?

Год начался с сильных заморозков весной, из-за которых без урожая остались многие фруктовые сады и ягодные плантации, а затем последовали холодное и дождливое лето и осень. Прошедшее лето, когда выпало 272,6 мм осадков, было на 22% более влажным, чем климатическая норма для Латвии (222,6 мм). Однако средние показатели лишь частично отражают реальность: в Гулбене, например, лето было рекордно влажным - здесь выпало 414 мм осадков, что на 88% выше нормы. Не порадовал и сентябрь - количество осадков в середине месяца было на 66% выше нормы.