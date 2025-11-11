Сегодня Латвия празднует День Лачплесиса. А вы прикололи красно-бело-красную ленточку?
В День Лачплесиса, 11 ноября, в Риге пройдут торжественные церемонии, концерты и памятные мероприятия, посвященные борцам за свободу Латвии. Жителей и гостей столицы приглашают зажечь свечи, принять участие в факельном шествии и приколоть красно-бело-красную ленточку - как знак благодарности и гордости за свободу.
День Лачплесиса отмечается в память о победе латвийской армии над западной добровольческой армией Бермондта 11 ноября 1919 года. В ходе этих боёв Латвия потеряла 743 солдата, среди них — 57 офицеров. В тот же день был учреждён высший военный орден Латвии — Орден Лачплесиса с девизом «За Латвию». Всего им были награждены 2146 человек — латвийские солдаты, бывшие стрелки и иностранцы, внесшие вклад в становление независимой Латвии.
Война за независимость длилась с 18 ноября 1918 года до 11 августа 1920-го, когда был подписан мирный договор с Россией. 11 августа отмечается в Латвии как день памяти борцов за свободу.
Программа праздничных мероприятий
Программа мероприятий начинается с традиционной церемонии в Иманте, на Судрабкалниньше, в которой принимают участие представители Рижской думы, руководитель общества политически репрессированных Курземского района Риги Биерантс Игнатс, капеллан Гунтис Калме, смешанный хор Āgenskalns, мужской ансамбль Vilki, оркестр штаба Национальных вооруженных сил и представители студенческого батальона Земессардзе.
В 16:00 на Братском кладбище пройдет памятное мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена", а затем состоится традиционное факельное шествие к памятнику Свободы. В 18:00 у памятника пройдет церемония в честь борцов за свободу Латвии с участием группы Vilki, а после этого шествие продолжится до набережной 11 Ноября и завершится в 18:40 спуском на воду плота с огнем у Каменного моста. С 19:00 на набережной у Рижского замка участники шествия вместе с группой Vilki смогут петь патриотические песни.
В парке Узварас в память павших в боях за свободу Латвии в 19:00 прозвучит концертная программа "Солнечный век", в которой примут участие группы Iļģi и Jauno Jāņu orķestris, а на площади у дома культуры Ziemeļblāzma пройдет мероприятие "Зажжем пламя свечей".
В центре культуры и народного искусства "Mалая гильдия" состоится концерт в честь Дня Лачплесиса, в концертном зале Ave Sol со специальной программой выступят смешанный хор им. Дарзиньша и камерный хор Ave Sol, а в лютеранской церкви в Торнякалнсе состоится концерт духового оркестра Rīga.
В Рижском центре югендстиля с 11 по 18 ноября пройдет Неделя патриотизма.
Трансляции всех мероприятий будут доступны в прямом эфире Латвийского общественного телевидения, TV24, а также в социальных сетях Министерства обороны, Латвийской армии, Esmu karavīrs и новостной службы LTV.
Зажигание свечей на каменной стене Рижского замка
В этот день принято зажигать свечи на каменной стене Рижского замка. Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) установило ранее на исторической стене Рижского замка специальный защитный экран, чтобы не портить саму стену. VNĪ призывает выбирать свечи в стеклянных стаканчиках, что поможет защитить восстановленную каменную стену от воздействия свечей. Защитная сетка для размещения свечей состоит из 175 секций длиной 184 метра и шириной один метр. На одной секции можно разместить 60 свечей, а по всей длине — 10 500 свечей.
В последние два года после мероприятий ко Дню Лачплесиса у стены Рижского замка ежегодно собирается около 200 килограммов остатков свечей, из которых изготавливается около 1000 окопных свечей для борцов за свободу Украины. И в этом году они также будут переданы в мастерские по изготовлению свечей для переработки в окопные свечи и отправки в Украину.
Как правильно носить красно-бело-красную ленточку
Символом месяца патриотизма является красно-бело-красная ленточка — знак благодарности и гордости за свободу. Министерство обороны напоминает, что патриотическую ленточку следует носить уголками вверх, образуя букву V — символ uzvara (победы). Ведь именно в ноябре 1919 года латвийская армия одержала решающую победу над войсками Бермондта.
Ограничения движения и изменение маршрутов транспорта
До 12:00 среды будет закрыто движение транспорта на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до разворота у улицы Херманя.
Во вторник, 11 ноября, с 17:00 до 24:00 будет перекрыто движение на участке набережной 11 Ноября от Вантового моста до Каменного моста. В этот же период на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двустороннее движение.
Во вторник с 12:50 до 13:15 Военная полиция и Государственная полиция при необходимости ограничат или перекроют движение транспорта и пешеходов на перекрестках площади Пилс с улицами Муйтас, Торня и Цитаделес, а также на самой площади Пилс.
В связи с проведением мероприятий в парке Узварас и организационными работами, автобусы, курсирующие по улице Бариню, будут следовать по объездному маршруту с 9 ноября 20:00 до 12 ноября 12:00. Изменения коснутся маршрутов автобусов № 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55.
В Латвии действительно живут Лачплесисы
В Латвии зарегистрированы два человека с именем Лачплесис, свидетельствуют данные, предоставленные Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP). Есть и другие патриотичные имена и фамилии.
Также в Латвии две женщины носят имя Латве, у обеих оно второе. Три женщины носят имя Бриве, из которых у одной оно второе, а имя Латвия в качестве второго зарегистрировано у одной женщины.
Кроме того, PMLP зарегистрировало две Латвите и пятерых мужчин по имени Латвис; в двух случаях это второе имя.
Согласно обобщённой информации Агентства латышского языка, в Латвии проживают 39 мужчин с фамилией Лачплесис и 45 женщин с фамилией Лачплесе, у четырёх из них она является частью двойной фамилии.
Также зарегистрированы 15 фамилий Латвиетис (Латвиец) и 16 фамилий Латвиете (Латвийка), в одном случае — как часть двойной фамилии.
У одной персоны фамилия Бриве, у 20 — Латвис , а у 18 — Латве, причём в одном случае это часть двойной фамилии. Кроме того, в Латвии есть 70 человек с фамилией Бривиба (Свобода), у трёх из них она входит в состав двойной фамилии.