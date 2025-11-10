Что стало дороже в октябре: кофе, мясо и молоко - в лидерах

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем на рост потребительских цен в основном повлияли цены товаров и услуг, связанных с жильем, прежде всего - тепловая энергия. При этом снизились цены на алкогольные и табачные изделия, товары личной гигиены и средства красоты, а также на одежду и обувь.