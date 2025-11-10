Танкер вне закона? Почему Латвия продолжает обслуживать теневой флот России
Несмотря на санкции, латвийские компании продолжают обслуживать суда, связанные с теневым флотом России. Танкер Zircone вновь оказался в центре внимания, а правовые механизмы для пресечения подобных операций все еще отсутствуют.
Установленные ранее санкции не способны удержать латвийские предприятия от обслуживания теневого флота России, сообщает передача телеканала ТВ3 "Ничего личного". Журналисты выяснили, что танкер Zircone, ходящий под флагом Кипра, но базирующийся в Латвии, занимается бункеровкой судов, большинство клиентов которых входят в теневой флот России.
На прошлой неделе Zircone заходил в Рижский порт, предположительно для загрузки топлива. Судно пришвартовалось у нефтетерминала ООО "Ovi", занимающегося оптовой торговлей нефтепродуктами. Представители компании отказались предоставить передаче информацию о клиентах и грузах.
Согласно публичным данным о судоходстве, во время короткого визита Zircone в Ригу была проведена проверка, в ходе которой были выявлены восемь дефектов безопасности. По информации "Ничего личного", судно инспектировали представители таможни Службы государственных доходов (СГД). Серьезных нарушений они не обнаружили, и танкер вновь вышел в море. Заместитель директора таможенного управления СГД Сандра Карклиня-Админе пояснила, что классическая бункеровка [заправка судна топливом и моторными маслами] разрешена только на территории порта. Это означает, что таможенные органы контролируют все операции, заявленные в рамках официальных процедур. Однако если суда переваливают нефтепродукты в нейтральных водах, это выходит из-под юрисдикции Латвии: "С нашей стороны экспорт оформлен, груз вывезен из страны", - сказала Карклиня-Админе.
Ответственные учреждения признают, что ситуация выглядит проблемно, однако правовых инструментов для прекращения обслуживания подозрительных судов сейчас нет. Бункеровка таких судов формально не запрещена. Журналисты отметили, что Zircone и еще одно судно, Rina, проявляют осторожность: они перестают обслуживать корабли, включенные в санкционные списки ЕС или США. Тем не менее привлечь эти компании к ответственности за иные ограничения невозможно, поскольку для операций по бункеровке установлено исключение.
В прошлом месяце появилась информация, что в новом пакете санкций Европейского союза планировалось распространить ограничения не только на суда теневого флота, но и на их бункеровщиков. Однако соответствующие запреты пока не введены. Министр иностранных дел Байба Браже в интервью передаче "Ничего личного" подтвердила, что в Европе нет единого мнения по вопросу запрета или ограничения бункеровки.