Танкер вне закона? Почему Латвия продолжает обслуживать теневой флот России

Согласно публичным данным о судоходстве, во время короткого визита Zircone в Ригу была проведена проверка, в ходе которой были выявлены восемь дефектов безопасности. По информации "Ничего личного", судно инспектировали представители таможни Службы государственных доходов (СГД). Серьезных нарушений они не обнаружили, и танкер вновь вышел в море. Заместитель директора таможенного управления СГД Сандра Карклиня-Админе пояснила, что классическая бункеровка [заправка судна топливом и моторными маслами] разрешена только на территории порта. Это означает, что таможенные органы контролируют все операции, заявленные в рамках официальных процедур. Однако если суда переваливают нефтепродукты в нейтральных водах, это выходит из-под юрисдикции Латвии: "С нашей стороны экспорт оформлен, груз вывезен из страны", - сказала Карклиня-Админе.