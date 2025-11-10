Смерть в метель: мать замерзшего в Резекненском крае 2-летнего ребенка признана виновной

Трагедия произошла 1 февраля этого года в Ленджской волости Резекненского края. Мать ребенка, находясь в частном доме вместе с другими людьми, употребляла алкоголь и не обеспечила должного присмотра за малолетним сыном. Несмотря на то, что мальчик в возрасте одного года и 11 месяцев уже активно передвигался и нуждался в постоянном присмотре, мать не предприняла никаких мер, чтобы ограничить его доступ к спиртному или предотвратить выход из дома.