"Я привык к запахам, но даже меня чуть не вырвало": пришлось вскрывать однокомнатную квартиру в Риге
На Саркандаугаве сотрудники PVD и полиции изъяли 23 кошки из квартиры, где они содержались в антисанитарных условиях. Хозяйка отказывалась сотрудничать, несмотря на многочисленные жалобы соседей на ужасный запах, идущий из ее жилища, сообщает Degpunktā.
В конце рабочей недели в рижском районе Саркандаугава сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы вскрыли дверь одной из квартир по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). Женщина, проживавшая там, отказывалась сотрудничать с ведомствами и не желала отдавать своих кошек, которых подбирала на улице, считая, что тем самым спасает животных. Однако на деле кошки содержались в крайне антисанитарных и опасных для здоровья условиях.
Соседи рассказывают, что запах в доме стоит невыносимый. «Жаль, что этот запах нельзя передать через экран — на лестнице невозможно находиться. Кто-то даже пытался спасти ситуацию освежителем воздуха, но толку от этого мало», — отмечают жильцы дома.
По словам соседей, они уже долгое время вынуждены жить рядом с «ароматами» из квартиры на первом этаже. Запах мочи и экскрементов распространился и на соседние помещения. Люди неоднократно жаловались в PVD и полицию, надеясь, что в конце концов власти вмешаются.
Соседка Иева рассказывает, что хозяйка квартиры давно подбирает бездомных кошек. «У неё и на улице кошки — кормит их здесь. И дома тоже есть. Она собирает больных животных. Ходит ещё в три-четыре места. На самом деле она не плохой человек — просто агрессивная. Но кто не будет защищать своих кошек? В квартиру я не заходила, но думаю, там антисанитария. Очень воняет», — говорит Иева. По её словам, раньше у женщины было около тринадцати кошек, но часть погибла. «Теперь, кажется, пять-шесть осталось. Так она сама говорила», — добавила соседка.
Когда сотрудники PVD прибыли по адресу, хозяйка отказалась разговаривать. Учитывая, что женщина и раньше игнорировала обращения служб, специалисты пришли с судебным решением о вскрытии двери. В операции участвовали представители государственной и муниципальной полиции, а также пожарные.
Заместитель руководителя Рижского управления PVD Гундарс Симанович рассказал: «Мы убедились, что кошки содержались в неподходящих условиях. У животных различные проблемы со здоровьем, им вовремя не оказывали ветеринарную помощь. Сейчас проводится изъятие животных».
Как выяснилось, кошек в квартире было гораздо больше, чем думали соседи: всего 23, при этом две кошки оказались беременными. Все животные вместе с хозяйкой жили в однокомнатной квартире. По словам очевидцев, спасатели, выходя из помещения, хватали ртом воздух, настолько удушливым был запах внутри.
Симанович признался, что даже у него, несмотря на привычку к подобным ситуациям, не выдержали нервы: «Запах немного выветрился, но сначала… глаза и нос просто резало. Если бы вы вошли туда в начале, вам стало бы плохо. Я привык к таким запахам, но даже меня чуть не вырвало — это невозможно терпеть».
Хотя кошки не выглядели истощёнными и еда у них была, их состояние и условия проживания признаны неприемлемыми. Животных конфисковали, и возвращать их хозяйке не будут. Всех кошек доставили в приют, где им окажут ветеринарную помощь. Тем не менее соседи и службы опасаются, что это — не конец истории. На улице возле дома уже обитают новые бездомные кошки, которых женщина подкармливает. По словам местных жителей, «рано или поздно они тоже окажутся в её квартире».