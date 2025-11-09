"Я привык к запахам, но даже меня чуть не вырвало": пришлось вскрывать однокомнатную квартиру в Риге

Соседка Иева рассказывает, что хозяйка квартиры давно подбирает бездомных кошек. «У неё и на улице кошки — кормит их здесь. И дома тоже есть. Она собирает больных животных. Ходит ещё в три-четыре места. На самом деле она не плохой человек — просто агрессивная. Но кто не будет защищать своих кошек? В квартиру я не заходила, но думаю, там антисанитария. Очень воняет», — говорит Иева. По её словам, раньше у женщины было около тринадцати кошек, но часть погибла. «Теперь, кажется, пять-шесть осталось. Так она сама говорила», — добавила соседка.