Денежный "мул" задержан: украинец выманил у латвийских пенсионеров 65 000 евро
В Латвии завершено расследование дела о телефонных мошенничествах, в результате которых у 18 граждан, преимущественно пенсионеров, было похищено 65 000 евро. Подозреваемый — гражданин Украины — арестован, дело передано в прокуратуру.
Управление Государственной полиции (ГП) Рижского региона, участок Юрмалы, направило в прокуратуру уголовное дело для начала уголовного преследования против гражданина Украины, связанного с телефонными мошенничествами, в результате которых у 18 жителей, в основном пенсионеров, было выманено в общей сложности 65 000 евро, сообщила представитель ГП Гита Гжибовска. В ходе расследования была получена информация, что этот человек по всей Латвии ездил к обманутым телефонными мошенниками гражданам, забирал у них наличные деньги, которые передавал участникам преступной группы, а также банковские карты потерпевших, которые позже использовал незаконно. Подозреваемый арестован.
В ходе расследования нескольких уголовных дел о телефонных мошенничествах сотрудники ГП выяснили, что во многих преступлениях, совершённых против латвийских пенсионеров, замешан один и тот же денежный курьер, или так называемый «денежный мул». Для более быстрого достижения целей уголовного процесса полицейские Юрмалы объединили 18 уголовных дел, в которых фигурировал этот подозреваемый, в одно расследование.
Мошенники действовали по распространённой схеме: звонили гражданам, представляясь сотрудниками полиции или банков, и лгали, что на банковском счёте собеседника происходят незаконные операции, а звонок совершается, чтобы помочь. Аферисты утверждали, что, чтобы избежать неприятностей, нужно передать курьеру деньги и свои банковские карты.
Затем к людям приезжал направленный мошенниками курьер, который забирал деньги и карты, с которых позже снимались средства. Курьер действовал по такой схеме в Латвии с марта по май 2025 года. 25 мая сотрудники участка Юрмалы совместно с полицейскими 3-го бюро Криминальной полиции Рижского региона задержали его. Подозреваемый — гражданин Украины, 1983 года рождения.
Уголовное дело квалифицировано как мошенничество, совершённое в крупном размере или организованной группой, незаконное использование чужого финансового инструмента или платёжного средства, совершённое организованной группой, а также как легализация полученных преступным путём средств в крупном размере или организованной группой.
После получения достаточного объёма доказательств 30 октября уголовное дело было направлено в Пригородную прокуратуру для начала уголовного преследования против мужчины 1983 года рождения.
ГП напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Полиция отмечает, что регулярно получает обращения от граждан, которые передали наличные деньги или банковские карты курьерам, посланным телефонными мошенниками, либо даже отправили их по почте. Полиция предупреждает, что ни в коем случае нельзя доверять незнакомцам, которые во время телефонного разговора требуют конфиденциальную информацию, данные для входа в интернет-банк или призывают передавать деньги и банковские карты неизвестным лицам. ГП напоминает, что полиция и банки никогда не просят передавать деньги или банковские карты посторонним.