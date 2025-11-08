Денежный "мул" задержан: украинец выманил у латвийских пенсионеров 65 000 евро

Управление Государственной полиции (ГП) Рижского региона, участок Юрмалы, направило в прокуратуру уголовное дело для начала уголовного преследования против гражданина Украины, связанного с телефонными мошенничествами, в результате которых у 18 жителей, в основном пенсионеров, было выманено в общей сложности 65 000 евро, сообщила представитель ГП Гита Гжибовска. В ходе расследования была получена информация, что этот человек по всей Латвии ездил к обманутым телефонными мошенниками гражданам, забирал у них наличные деньги, которые передавал участникам преступной группы, а также банковские карты потерпевших, которые позже использовал незаконно. Подозреваемый арестован.