Является ли свобода слова ценностью в Латвии? Опрос показал неожиданный результат

Ограничение свободы слова допустимо для 80% респондентов. Это на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Противоположное мнение высказали 20% населения, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет чаще всего соглашаются с тем, что свободу слова никогда не следует ограничивать, - 27%.