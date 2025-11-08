Является ли свобода слова ценностью в Латвии? Опрос показал неожиданный результат
Свободу слова можно ограничивать — с этим согласны 80% жителей Латвии, показал опрос «Latvijas fakti». Главные причины — дезинформация, угроза физического вреда и моральные страдания. Молодёжь чаще выступает против ограничений.
За год немного увеличилось число жителей Латвии, считающих, что свобода слова может быть ограничена, главным образом, в случаях преднамеренного распространения дезинформации или если опубликованная информация может причинить физический вред или моральные страдания, свидетельствуют данные последнего исследования медиаграмотности жителей Латвии.
Ограничение свободы слова допустимо для 80% респондентов. Это на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Противоположное мнение высказали 20% населения, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет чаще всего соглашаются с тем, что свободу слова никогда не следует ограничивать, - 27%.
Большинство респондентов считают, что свобода слова может быть ограничена, если ее содержание представляет собой намеренно распространяемую дезинформацию (60%) или если опубликованная информация может причинить кому-либо физический вред или моральные страдания (59%).
Меньшее количество людей согласны с тем, что свобода слова может быть ограничена, если она критикует церковь или чьи-то религиозные взгляды (10%), политические взгляды или убеждения других людей (9%) или критикует работу правительства или учреждений (4%).
Мнения респондентов об анонимности и свободе выражения мнений в интернете разделились. Некоторые оценивают ее положительно: анонимность, по их словам, позволяет им безопасно выражать свое мнение по таким деликатным темам, как условия труда или опыт насилия, не опасаясь последствий. В то же время она воспринимается и негативно, поскольку анонимные комментарии часто перерастают в ругательства, разжигание ненависти и преследования.
По мнению респондентов, полной анонимности в интернете не существует, поскольку пользователей можно идентифицировать по их IP-адресу. Большинство считает, что анонимность должна сохраняться только в том случае, если человек сообщает о преступности, коррупции или других деликатных темах, а некоторые говорят, что она вообще не нужна.
Респонденты опроса в основном предпочитают оставаться пассивными наблюдателями в социальных сетях - они ничего не комментируют, а если и комментируют, то в основном под своим настоящим именем или анонимно на новостных сайтах.
В целом респонденты считают, что свобода слова в интернете важна, но она должна быть ответственной, не оскорбляющей других и не нарушающей закон.
Большинство согласны с тем, что социальные медиа должны удалять контент, содержащий ненормативную лексику, разжигающий насилие или ненависть, распространяющий дезинформацию, угрожающий безопасности людей или содержащий порнографию. Аналогичным образом, ограничение свободы слова допустимо в случаях, когда нарушаются этические нормы или возникает угроза национальной безопасности.
Исследование было проведено агентством рыночных и социальных исследований Latvijas fakti для Национального совета по электронным СМИ в период с апреля по июнь этого года. В ходе исследования были опрошены 1 537 латвийцев в возрасте от 15 лет и старше, а также 71 участник в возрасте от девяти лет.