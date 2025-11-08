"Cлишком поздно!" Ремонт улиц в Риге снова откладывается

Каулиньш подтвердил, что не все запланированные работы по ремонту улиц в этом году будут завершены - около 10 объектов будут перенесены в план на следующий сезон. В качестве одной из причин срыва плана он назвал то, что закупки проводились в несколько этапов, а некоторые договоры со строителями были заключены только в конце сентября. "На некоторых объектах требуется больше времени на ремонт инженерных коммуникаций, а некоторые объекты (задерживаются) просто потому, что договор на выполнение работ был заключён слишком поздно - в конце сезона", - сказал новый директор департамента.