"Cлишком поздно!" Ремонт улиц в Риге снова откладывается
Рига не успеет завершить все дорожные работы в этом сезоне. Новый директор департамента Кристап Каулиньш признал: причина — хронические задержки с закупками, из-за которых строителям дают всего пару месяцев на годовой объем.
Рига не сможет завершить все запланированные работы по ремонту улиц в этом сезоне. Хотя в предыдущие годы причиной срыва планов называли нехватку строителей, новый директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш в программе "Spried ar Delfi" признал, что невозможно ожидать, что строители выполнят годовой план за 2,5 месяца: "Все предыдущие годы закупки проводились слишком поздно!"
Каулиньш подтвердил, что не все запланированные работы по ремонту улиц в этом году будут завершены - около 10 объектов будут перенесены в план на следующий сезон. В качестве одной из причин срыва плана он назвал то, что закупки проводились в несколько этапов, а некоторые договоры со строителями были заключены только в конце сентября. "На некоторых объектах требуется больше времени на ремонт инженерных коммуникаций, а некоторые объекты (задерживаются) просто потому, что договор на выполнение работ был заключён слишком поздно - в конце сезона", - сказал новый директор департамента.
Суть проблемы в том, что договоры заключаются слишком поздно, из-за чего строители не могут выполнить их все одновременно в сжатые сроки. "У Латвии нет строительных мощностей, которые позволили бы нам, например, заключить договор 1 августа и потребовать выполнения всего годового плана за август, сентябрь и половину октября!" - добавил Каулиньш.
По его мнению, информация о закупках и объёмах работ должна предоставляться гораздо раньше - не позднее ранней весны - чтобы дорожники могли планировать эти работы. "Это должно происходить своевременно, потому что, действительно, рабочая сила, техника и мощности асфальтобетонных заводов ограничены, и всё не может происходить везде одновременно. Поэтому здесь необходимо планирование, и договоры должны заключаться своевременно", - сказал Каулиньш. На вопрос, было ли так и при предыдущем руководстве департамента, он ответил утвердительно: "Все предыдущие годы закупки осуществлялись с опозданием!"