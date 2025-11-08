В охраняемой зоне Гаркалне обнаружили застрявшую машину - водителю придется раскошелиться
В охраняемой зоне песчаных дюн Гаркалне обнаружена застрявшая машина. Водитель нарушил запрет на движение по лесу, нанеся вред природе. Нарушение может обойтись ему в сумму до 140 евро.
Муниципальное предприятие столицы Rīgas meži, которое управляет также территориями в пригороде, сообщает: «Несмотря на неоднократные призывы и разъяснения о том, что на механических транспортных средствах разрешено передвигаться только по дорогам и естественным проездам, всё ещё находятся люди, которые грубо разъезжают по лесам в местах, где это строго запрещено.
На этот раз в песчаных дюнах Гаркалне (Ропажский край) была обнаружена застрявшая машина — в зоне, где движение механических транспортных средств запрещено и установлены информационные знаки.
Такие действия разрушают лесной покров и песчаные дюны, нанося природе долгосрочный вред. Информация передана в муниципальную полицию Ропажского края для определения размера штрафа. Напоминаем: передвигаться по лесу на транспортных средствах разрешается только по дорогам и естественным проездам».
Штраф за нарушение Закона о лесах может ощутимо ударить по кошельку. Например, пункт 2 статьи 51 предусматривает: «За пребывание в лесу с нарушением установленного нормативными актами порядка и обязанностей, регулирующих использование и управление лесом, применяется предупреждение или денежный штраф до двадцати восьми единиц штрафа (140 евро)».
А разрушение Гаркалнской котловины — вовсе не мелочь: всего три года назад её благоустроили, ведь это популярное место отдыха как летом — для прогулок, так и зимой — для зимних видов спорта: катания на лыжах и спуска с горы.