В охраняемой зоне Гаркалне обнаружили застрявшую машину - водителю придется раскошелиться

Муниципальное предприятие столицы Rīgas meži, которое управляет также территориями в пригороде, сообщает: «Несмотря на неоднократные призывы и разъяснения о том, что на механических транспортных средствах разрешено передвигаться только по дорогам и естественным проездам, всё ещё находятся люди, которые грубо разъезжают по лесам в местах, где это строго запрещено.