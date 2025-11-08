Претендующая на "Грэмми" певица Валерия осталась за бортом престижной премии
Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила список номинантов на престижную музыкальную премию «Грэмми» в 95 категориях. В их числе не оказалось народной артистки России Валерии.
Ранее певица успешно прошла отборочный этап — её композиция «Исцелю» вошла в лонг-лист премии. Таким образом Валерия стала первой российской исполнительницей, допущенной к участию в борьбе за самую авторитетную мировую музыкальную награду.
Однако на стадии финального голосования академики не включили трек в список номинантов. Валерия могла претендовать на награду в категории «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала», которая считается одной из второстепенных на «Грэмми».
По числу номинаций в этом году лидирует американский рэпер Кендрик Ламар — он представлен сразу в девяти категориях, включая «Альбом года», «Песню года» и «Лучший рэп-альбом». Следом идёт Леди Гага, у которой семь номинаций.
Церемония вручения премии «Грэмми» состоится 1 февраля 2026 года в Crypto.com Арене в Лос-Анджелесе.