Российская певица Валерия претендует на премию "Грэмми"

Ранее россияне участвовали в премии «Грэмми» — и не раз. Хотя побеждали редко, в разные годы номинировались и даже получали статуэтку как исполнители классической, хоровой и фолк-музыки. Например, Мстислав Ростропович — легендарный виолончелист и дирижёр, один из первых российских музыкантов, удостоенных «Грэмми». Анна Нетребко — оперная певица, не раз номинировалась на премию, в том числе за альбомы с произведениями Чайковского и Верди. Юрий Башмет — альтист и дирижёр, получал номинации в категории «Лучшее исполнение классической музыки». Zedd (Антон Заславский), немецкий диджей российского происхождения, стал обладателем «Грэмми» в 2014 году за трек Clarity.