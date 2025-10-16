Российская певица Валерия претендует на премию "Грэмми"
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что новая песня Валерии «Исцелю» имеет шансы попасть сразу в несколько номинаций престижной музыкальной премии «Грэмми».
По словам Пригожина, композиция выдвинута в трёх категориях — «Вокал», «Инструментальное исполнение» и «Лучшая аранжировка». «Дай Бог, чтобы мы прошли дальше. Как правило, у победы много отцов, а у тех, кто только стремится к успеху, — много завистников. Люди могут помешать нашей радости как угодно, хоть анонимными письмами. Поэтому — как будет, так будет», — отметил продюсер в беседе с изданием aif.ru.
Он подчеркнул, что успех песни на международном уровне стал возможен благодаря совместной работе всей команды — проектом руководил сын Валерии Артемий Шульгин, а над продакшеном работал продюсер Andy Platon. Сам Иосиф Пригожин признался, что не ожидал, что песня пройдет первый этап отбора.
В то же время продюсер уточнил, что пока говорить о попадании композиции в финальный список номинантов рано.
Стоит отметить, после 2022 года, когда Россия развязала войну против Украины, участие российских артистов в «Грэмми» и других международных премиях фактически прекратилось. Академия звукозаписи США (The Recording Academy) не допускает к участию проекты, напрямую связанные с российскими государственными структурами или финансируемые ими. Поэтому, по словам источников в музыкальной индустрии, если песня Валерии действительно будет рассмотрена на «Грэмми», это произойдет исключительно в индивидуальном порядке — без участия российских продюсерских структур.
Ранее россияне участвовали в премии «Грэмми» — и не раз. Хотя побеждали редко, в разные годы номинировались и даже получали статуэтку как исполнители классической, хоровой и фолк-музыки. Например, Мстислав Ростропович — легендарный виолончелист и дирижёр, один из первых российских музыкантов, удостоенных «Грэмми». Анна Нетребко — оперная певица, не раз номинировалась на премию, в том числе за альбомы с произведениями Чайковского и Верди. Юрий Башмет — альтист и дирижёр, получал номинации в категории «Лучшее исполнение классической музыки». Zedd (Антон Заславский), немецкий диджей российского происхождения, стал обладателем «Грэмми» в 2014 году за трек Clarity.