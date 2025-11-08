В каждой школе Латвии хотят ввести новую обязательную должность
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы в каждой школе работал на полной ставке психолог или ментор .
Представителем инициативы указана Адриана Ансоне. Она отмечает, что разработала инициативу, чтобы обратить внимание на вопросы психического здоровья молодежи. Школа является местом, где молодые люди проводят большую часть времени, поэтому важно, чтобы в каждой школе была доступна профессиональная помощь, считает Ансоне.
По словам Ансоне, в Латвии молодежь страдает от тревожности, депрессии и моббинга. Исследования показывают, что эмоциональное благополучие латвийских школьников является одним из самых низких в Европе.
Она подчеркивает, что во многих школах психолог доступен в недостаточном объеме. Это означает, что учащиеся своевременно не получают необходимую помощь, из-за чего ухудшаются результаты обучения, растет риск прекращения учебы, а проблемы психического здоровья остаются невыявленными и нерешенными.
По мнению Ансоне, такая ситуация нарушает право молодежи на здоровье, ограничивает их возможности полноценно учиться и быть активными членами общества. Влияние ощущается и на уровне всей страны: растут расходы на здравоохранение, снижается потенциал квалифицированной рабочей силы, возрастает социальная напряженность.
Поэтому Ансоне призывает Сейм и Министерство образования и науки установить обязательное наличие психолога или ментора на полной ставке в каждой школе, в зависимости от количества учащихся. Она также призывает обеспечить соответствующее финансирование из государственного или муниципального бюджета и создать четкую систему, позволяющую школьникам регулярно получать психологическую поддержку.
