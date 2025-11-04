Обнаружено, что в Латвии психологическая травля вырвалась из школ и перешла в рабочие коллективы

«Чаще всего о моббинге в Латвии говорят в контексте школьной среды. Но мы видим, что он не заканчивается школой — имеет тенденцию переноситься и в рабочие коллективы. Следует подчеркнуть, что моббинг влияет не только на отдельных людей, но и на семейные системы. Именно поэтому мы как организация родителей считаем важным актуализировать эту тему и способствовать созданию более безопасной среды и для взрослых», - говорит руководитель Латвийской организации родителей Инга Акментиня-Смилдзиня.