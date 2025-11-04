Обнаружено, что в Латвии психологическая травля вырвалась из школ и перешла в рабочие коллективы
В Латвии начато крупнейшее на сегодняшний день исследование, посвящённое моббингу и психологической безопасности на рабочих местах. Цель проекта — понять, насколько распространено психологическое насилие в трудовых коллективах, как оно влияет на благополучие работников, их выгорание и продуктивность, а также помочь разработать решения для улучшения рабочей среды.
Исследование «Опыт трудовой среды и благополучие работников в Латвии 2025» реализуется Латвийской организацией родителей и объединением Slow Science в сотрудничестве с Конфедерацией работодателей Латвии (LDDK), компаниями Swedbank и Sunstar Group.
Как поясняет клинический психолог и руководитель проекта Эдмундс Ванагс, моббинг часто оправдывается как «ежедневный конфликт», однако на деле это может быть систематическое психологическое насилие с глубокими последствиями для эмоционального равновесия человека, качества сна и самооценки. «Важно учиться распознавать моббинг и говорить о нём, поскольку молчание — одна из причин, почему он сохраняется как невидимая норма во многих коллективах», подчёркивает Ванагс.
«Чаще всего о моббинге в Латвии говорят в контексте школьной среды. Но мы видим, что он не заканчивается школой — имеет тенденцию переноситься и в рабочие коллективы. Следует подчеркнуть, что моббинг влияет не только на отдельных людей, но и на семейные системы. Именно поэтому мы как организация родителей считаем важным актуализировать эту тему и способствовать созданию более безопасной среды и для взрослых», - говорит руководитель Латвийской организации родителей Инга Акментиня-Смилдзиня.
К участию в исследовании приглашаются все работающие жители Латвии в возрасте от 18 лет, которые трудятся на своём нынешнем месте работы не менее шести месяцев. Заполнение анкеты занимает примерно 10–15 минут и полностью анонимно. Вопросы касаются рабочей среды, проявлений эмоционального насилия, стрессов на работе, благополучия и выгорания.
