Экономисты рассказали, что происходит с ценами в Латвии

Эксперт SEB bankas Дайнис Гашпуйтис полагает, что в октябре по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены могут вырасти примерно на 0,2%, в результате чего годовая инфляция снизится до 4%. В октябре ожидается небольшой рост потребительских цен: цены на продукты питания, вероятно, остались без изменений, значительных колебаний цен на топливо не было. Незначительный рост мог наблюдаться в сегменте одежды и обуви. В октябре подорожала электроэнергия. Кроме того, в Риге повысились тарифы на теплоснабжение и вывоз отходов.