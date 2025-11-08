Экономисты рассказали, что происходит с ценами в Латвии
Годовая инфляция в Латвии в октябре, по оценкам банковских аналитиков, может составить 4–4,1%, тогда как месяцем ранее она была 4,1%.
Эксперт SEB bankas Дайнис Гашпуйтис полагает, что в октябре по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены могут вырасти примерно на 0,2%, в результате чего годовая инфляция снизится до 4%. В октябре ожидается небольшой рост потребительских цен: цены на продукты питания, вероятно, остались без изменений, значительных колебаний цен на топливо не было. Незначительный рост мог наблюдаться в сегменте одежды и обуви. В октябре подорожала электроэнергия. Кроме того, в Риге повысились тарифы на теплоснабжение и вывоз отходов.
Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш отмечает, что потребительские цены за месяц могли увеличиться на 0,3%, и таким образом годовая инфляция осталась на уровне 4,1%. Рост потребительских цен в октябре по сравнению с сентябрем был близок к сезонной норме, возможно, немного ниже. По его словам, цены на овощи растут из-за сезонных факторов, но других резких изменений цен на продукты не наблюдается. Он добавил, что сейчас торговцы продуктами, по ощущению, особенно активно проводят акции.
Страутиньш также указал, что из-за сезонных факторов в октябре выросли цены на одежду. Колебания цен на топливо, по его словам, не были такими, чтобы существенно повлиять на инфляцию. Изменения тарифов на отопление привлекли внимание общества, однако в разных населенных пунктах они происходят в противоположных направлениях. По словам эксперта, статистику потребительских цен сейчас можно назвать приятно однообразной: из-за событий первого квартала годовая инфляция довольно высокая, но общий уровень цен с апреля существенно не изменился. Рынки сырья сейчас благоприятствуют стабильности цен.
В декабре произойдет резкий рост тарифов на водоснабжение в Риге, однако эта статья расходов занимает 0,7% в потребительской корзине. В начале следующего года годовая инфляция снизится, но быстрый рост заработных плат будет удерживать ее выше среднего уровня по еврозоне.
Экономист Swedbank Оскарс Никс Мёлниекс полагает, что годовая инфляция в октябре по сравнению с октябрем прошлого года могла составить около 4,1%. По его словам, средний уровень потребительских цен в октябре, вероятнее всего, немного вырос (примерно на 0,2% по сравнению с сентябрем). Скорее всего, после окончания сезона урожая выросли цены на продукты питания.
Ограничения на импорт электроэнергии и меньшая выработка энергии из возобновляемых ресурсов существенно повысили стоимость электроэнергии. Цена отопления выросла главным образом из-за повышения тарифа на теплоснабжение в Риге.
