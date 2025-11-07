Даже скейтбордистам придется покупать OCTA - владельцы средств микромобильности, готовьтесь раскошелиться!
Министерство сообщения предлагает ввести обязательное страхование OCTA для владельцев моноколес, электроскейтбордов и других средств микромобильности. Поправки также предусматривают регистрацию самоходных велосипедов и тесты на реакцию для арендаторов транспорта.
Министерство сообщения разработало и передало на согласование поправки к правилам дорожного движения, предусматривающие обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (OCTA) для различных средств микромобильности - в том числе моноколес, электрических скейтбордов и других электрических спортивных устройств. По мнению Министерства сообщения, введение обязательного страхования средств микромобильности повысит ответственность их владельцев и обеспечит возмещение ущерба в случае происшествий. Кроме того, это поможет сократить количество конфликтов между пользователями таких транспортных средств и другими участниками дорожного движения, говорится в информации, опубликованной на портале правовых актов.
В проекте правил подчеркивается, что действующие правила не соответствуют современному уровню технологического развития. В частности, не урегулирован вопрос использования электрических устройств для спорта и отдыха - таких, как ролики, моноколеса, электрические скейтборды и другие подобные средства передвижения, а отсутствие четкого регулирования создает правовую неопределенность.
Поправки предусматривают, что владельцы и пользователи электрических средств микромобильности - таких как моноколеса, ролики, скейтборды и другие аналогичные устройства с электроприводом - будут обязаны оформить страхование гражданско-правовой ответственности (OCTA). Эта мера направлена на то, чтобы обеспечить возмещение ущерба третьим лицам в случае дорожно-транспортных происшествий, вызванных использованием таких устройств.
В министерстве отмечают, что Сейм в третьем чтении поддержал поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают, что в зависимости от технических параметров двухколесного передвижного инструмента, напоминающего велосипед, средства делятся на три группы с разным регулированием участия в движении.
До сих пор закон содержал единое определение для всех велосипедов с электрическим приводом мощностью до 1 киловатта (кВт) и максимальной скоростью 25 километров в час (км/ч).
В дальнейшем в классификации трех групп в первую группу будут включены велосипеды, приводимые в движение исключительно мышечной силой - с помощью педалей или рычагов. Для самих велосипедов изменений в законе не предусмотрено. Участвовать в дорожном движении на них разрешается с десяти лет при наличии прав на управление велосипедом; до 16 лет обязательно использовать защитный шлем. На велосипедах можно передвигаться по тротуарам. Ведомство также рекомендует регистрировать велосипеды - это поможет вернуть их в случае кражи.
Во вторую группу будут включены электровелосипеды с дополнительным электрическим приводом мощностью до 250 ватт (Вт), который отключается при достижении скорости свыше 25 км/ч, то есть мотор помогает только при нажатии на педали. Участвовать в дорожном движении на таких электровелосипедах разрешается с 14 лет, регистрация является добровольной. При этом сохраняются те же требования, что и для обычных велосипедов: обязательное использование защитного шлема до 16 лет и наличие прав водителя велосипеда.
В третью группу войдут самоходные велосипеды мощностью до 1 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч, для которых постоянное нажатие на педали не требуется. Предусмотрено, что такие транспортные средства не смогут передвигаться по тротуарам, а с 1 февраля 2026 года для них будет обязательна регистрация и наличие полиса гражданско-правовой ответственности (OCTA).
На самоходных велосипедах участвовать в движении можно будет с 14 лет, при этом до 16 лет обязательно использование защитного шлема.
Предполагается, что с 1 мая 2026 года за передвижение на незарегистрированном средстве и отсутствие полиса OCTA можно будет наложить штраф.
Кроме того, поправки предусматривают, что провайдеры всех транспортных средств общего пользования должны будут обеспечить проверку возраста клиента, наличия у него прав на управление транспортным средством и скорости реакции. Решение будет интегрировано в приложение поставщика услуги аренды, например, перед получением услуги нужно будет заполнить тест на логику и реакцию, который лицо, находящееся под воздействием одурманивающих веществ, может не успеть выполнить.
Как сообщалось, в четверг, 6 ноября, Сейм принял подготовленные Министерством сообщения поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие введение теста на реакцию для выявления риска употребления алкоголя или других опьяняющих веществ перед использованием транспортных средств совместного пользования.