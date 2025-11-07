Даже скейтбордистам придется покупать OCTA - владельцы средств микромобильности, готовьтесь раскошелиться!

В дальнейшем в классификации трех групп в первую группу будут включены велосипеды, приводимые в движение исключительно мышечной силой - с помощью педалей или рычагов. Для самих велосипедов изменений в законе не предусмотрено. Участвовать в дорожном движении на них разрешается с десяти лет при наличии прав на управление велосипедом; до 16 лет обязательно использовать защитный шлем. На велосипедах можно передвигаться по тротуарам. Ведомство также рекомендует регистрировать велосипеды - это поможет вернуть их в случае кражи.