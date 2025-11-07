Латвийский банк сообщил о крупном нововведении для интернет-покупателей
Теперь расплатиться в интернете стало еще проще и безопаснее — пользователям больше не нужно вручную вводить данные при каждом заказе.
Онлайн-покупки стали для жителей Латвии привычным делом — и SEB banka делает этот процесс еще удобнее. С 7 ноября клиенты банка могут использовать Click to Pay, современное и безопасное решение от Mastercard, которое позволяет оплачивать покупки в интернете без ввода данных карты и паролей.
«Click to Pay делает платежи не только быстрее и удобнее, но и безопаснее. Сервис основан на современных платежных технологиях и соответствует самым высоким стандартам защиты данных», — отмечает Гунтис Фортиньш, руководитель управления клиентской стратегии и развития предложений SEB banka.
По его словам, объем онлайн-покупок, оплаченных картами SEB, за первые десять месяцев этого года вырос на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как это работает
Чтобы активировать Click to Pay, достаточно добавить свою платежную карту в профиль — это можно сделать прямо в мобильном приложении SEB или на странице оплаты у продавца. После регистрации сервисом можно пользоваться на любом устройстве — при оплате просто выбирайте значок Click to Pay.
Важно: за использование Click to Pay никакой дополнительной комиссии не взимается.
С Click to Pay больше не нужно вводить номера карт, вспоминать пароли или заполнять длинные формы — всё происходит буквально в пару кликов.
Что важно знать
- Click to Pay доступен владельцам Mastercard и VISA карт.
- Поддерживается всё больше интернет-магазинов в Балтии и по всему миру.
- Сервис бесплатен и не требует отдельного приложения.
Click to Pay — это шаг к новой реальности онлайн-расчетов, где безопасность и удобство идут рука об руку. Теперь, чтобы оформить заказ, достаточно лишь пары кликов — без нервов, паролей и лишних движений.