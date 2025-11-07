В Огрском крае хотят переименовать улицу Пионеров - Центр госязыка выступает... против!

Несколько самоуправлений три года назад обратились в Центр государственного языка за разъяснениями, как это можно сделать и допустимо ли это. К удивлению местных властей, в 2022 году ЦГЯ воспротивился инициативам самоуправлений, которые хотели переименовать улицы Пионеров, чтобы они больше не напоминали о советском времени. ЦГЯ направил всем самоуправлениям, решившим переименовать такие улицы, по сути идентичные письма, в которых подчёркивалось, что слово pionieris имеет английское происхождение, а его связь с советским значением «пионер» больше не является актуальной.