В Огрском крае хотят переименовать улицу Пионеров - Центр госязыка выступает... против!
Самоуправление Огрского края инициировало общественное обсуждение по поводу переименования улицы Пионеров. Жителям предлагается выбрать новое название из 12 вариантов и выразить своё мнение до 5 декабря.
Самоуправление Огрского края призывает жителей принять участие в общественном обсуждении по поводу изменения названия Pionieru iela (улица Пионеров) в Циемупе, предлагая несколько новых вариантов и приглашая выразить своё мнение. Три года назад Центр государственного языка (ЦГЯ) выступил против переименования улицы Пионеров, заявив, что это название больше не напоминает о времени оккупации.
Тем не менее в соответствии с решением думы Огрского края от 30 октября 2025 года «О проведении общественного обсуждения по поводу изменения названия улицы» на общественное обсуждение вынесено предложение о переименовании улицы Pionieru iela, находящейся в Циемупе, приход Огрсгала, Огрский край, на один из следующих предложенных вариантов:
- Celmlaužu iela (улица Первопроходцев);
- Pļavas iela (Луговая улица);
- Dāvja Ādama iela (улица Дависа Адамcа);
- Loka iela (Круговая улица);
- Upes iela (Речная улица);
- Ciemupes iela;
- Pirmā iela (Первая улица);
- Jaunatnes iela (Молодёжная улица);
- Lībiešu iela (улица Ливов);
- Rītausmas iela (улица Рассвета);
- Skautu iela (улица Скаутов);
- Lata iela (улица Лата).
Срок общественного обсуждения — 30 дней: с 6 ноября по 5 декабря 2025 года. Форма для участия в общественном обсуждении — анкета, доступная на официальном сайте самоуправления Огрского края www.ogresnovads.lv. Её можно заполнить в письменном виде и подать в Центр обслуживания клиентов самоуправления Огрского края по адресу: улица Бривибас 33, г. Огре, а также в объединённых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправления, расположенных на административной территории Огрского края, или в волостных управлениях.
Также анкету можно отправить, подписав электронно, на официальный электронный адрес или по e-mail: ogredome@ogresnovads.lv, либо в бумажном виде по почте на адрес: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001, с пометкой «Publiskā apspriešana ielas nosaukuma maiņai» («Общественное обсуждение по изменению названия улицы»).
Отчёт о результатах общественного обсуждения будет опубликован на официальном сайте самоуправления Огрского края.
Борьба за улицу Пионеров
Ранее сообщалось, что в тринадцати городах и населённых пунктах Латвии до сих пор сохранялись улицы Пионеров. Самоуправления получили обращение от общества Publiskās atmiņas centrs с предложением переименовать улицы Пионеров, поскольку это название связано с прославлением коммунистического режима.
Несколько самоуправлений три года назад обратились в Центр государственного языка за разъяснениями, как это можно сделать и допустимо ли это. К удивлению местных властей, в 2022 году ЦГЯ воспротивился инициативам самоуправлений, которые хотели переименовать улицы Пионеров, чтобы они больше не напоминали о советском времени. ЦГЯ направил всем самоуправлениям, решившим переименовать такие улицы, по сути идентичные письма, в которых подчёркивалось, что слово pionieris имеет английское происхождение, а его связь с советским значением «пионер» больше не является актуальной.