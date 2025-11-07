Скандал в Огрском крае: убийство медведя обрастает новыми подробностями
Скандал вокруг незаконной охоты на бурого медведя в Огрском крае набирает обороты: анонимный источник утверждает, что охотничий клуб мог знать о преступлении, но сам клуб категорически отрицает причастность.
Скандал, связанный с незаконной охотой на медведя в Огрском крае, приобретает всё новые обороты. Анонимный источник выдвигает предположение, что охотничий клуб, членом которого является причастный охотник, мог знать о планируемом преступлении. Сам клуб такие утверждения категорически отрицает, называя их абсурдными.
31 октября в полицию Пиебалгского региона поступила информация от сотрудников Государственной лесной службы, которые установили, что в Таурупской волости Огрского края охотник незаконно застрелил медведя. Полиция выяснила личность предполагаемого виновного и провела необходимые следственные действия. Незаконно добытое животное и охотничье оружие были изъяты. В полиции начато уголовное производство по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за уничтожение особо охраняемого животного. В рамках дела назначены экспертизы.
Государственная лесная служба ранее сообщила, что её инспекторы выявили незаконную охоту в ходе плановой проверки. Служба напоминает, что охота на медведей в Латвии запрещена — это животное относится к категории особо охраняемых.
Как сообщил порталу Jauns.lv человек, знакомый с обстоятельствами происшествия и пожелавший сохранить анонимность, скорее всего, охотничий клуб знал о планируемой охоте на медведя или даже был в неё вовлечён. Он утверждает, что один из членов клуба регулярно публиковал в социальных сетях фотографии медведя с подкормочной площадки и активно сообщал о его передвижениях. Ранее в публичном пространстве уже появлялась информация, что медведя застрелили с вышки у подкормочной площадки, где охотники раскладывают еду, чтобы приманить животных.
Этот человек также занимался организацией коммерческих охот — то есть охотничьих мероприятий за деньги. Источник допускает, что медведь мог быть одним из объектов такого процесса.
Источник, сам в прошлом охотник, убеждён, что подобная охота не могла произойти без ведома всего коллектива или как минимум отдельных его членов. Он также обращает внимание на то, что название клуба уже ранее упоминалось в СМИ в связи с различными нарушениями закона, например, уголовным делом против одного из членов правления клуба за незаконное хранение оружия. По мнению информатора, незаконную охоту удалось раскрыть лишь по счастливому стечению обстоятельств.
Инспекторы Государственной лесной службы (VMD), которые регулярно проводят проверки охоты, услышали выстрелы и потому отправились на место происшествия. «Иначе, скорее всего, никто бы так и не узнал о незаконно добытом медведе, так как все следы были бы тщательно замаскированы», — предполагает источник.
Тем временем охотничий клуб, который с учётом враждебных и радикальных комментариев в публичном пространстве (где звучат призывы расправиться с охотниками и даже их семьями) попросил не указывать его название, заявил, что информация о возможной причастности коллектива к охоте на медведя «ложная, абсурдная и порочащая честь и достоинство».
«"Источник" не является охотником и не понимает основ охотничьего процесса. Коллектив ничего не решает, когда происходит индивидуальная охота. На данный момент клубу известно лишь то, что доступно в публичном пространстве», — говорится в заявлении клуба, где версия о причастности коллектива названа ложью. Одновременно клуб подчёркивает, что «шокирован произошедшим, полностью осуждает подобные действия и выступает за этичную и законную охоту».
Бурый медведь является крупнейшим хищником Латвии: вес самок может достигать 150 килограммов, а самцов — до 300 килограммов. Продолжительность жизни бурого медведя может превышать 30 лет, и в Латвии у него нет естественных врагов. В настоящее время в Латвии наблюдается стабильное восстановление популяции бурого медведя, численность которой достигла 120 особей. Для сравнения — в Эстонии обитает более 1000 медведей.