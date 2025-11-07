Скандал в Огрском крае: убийство медведя обрастает новыми подробностями

Как сообщил порталу Jauns.lv человек, знакомый с обстоятельствами происшествия и пожелавший сохранить анонимность, скорее всего, охотничий клуб знал о планируемой охоте на медведя или даже был в неё вовлечён. Он утверждает, что один из членов клуба регулярно публиковал в социальных сетях фотографии медведя с подкормочной площадки и активно сообщал о его передвижениях. Ранее в публичном пространстве уже появлялась информация, что медведя застрелили с вышки у подкормочной площадки, где охотники раскладывают еду, чтобы приманить животных.