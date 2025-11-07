Многие жители Чиекуркалнса получат приятный сюрприз от Рижского самоуправления
Предприятие Rīgas udens планирует построить новые сети водоснабжения и канализации в Чиекуркалнсе. В 2026 году начнется строительство протяженностью более двух километров, за которым последует вторая очередь. После реализации обеих очередей около 200 домохозяйств Чиекуркалнса смогут подключиться к централизованным инженерным сетям.
Проектирование первой очереди расширения сетей водоснабжения и канализации в Чиекуркалнсе началось в конце 2024 года. В рамках этой очереди планируется расширение канализационных сетей на участке первой линии Чиекуркалнса от первой поперечной линии до пятой, а также на первой, второй, третьей и пятой поперечных линиях, а также на участке седьмой поперечной линии от второй линии Чиекуркалнса до улицы Стиенас.
Всего планируется построить канализацию протяженностью 2260 метров и напорный канализационный трубопровод длиной 61 метр. На этих участках также предусмотрено обновление водопроводов общей протяженностью 2255 метров.
Строительство планируется начать в 2026 году и завершить в 2027 году. Это позволит подключить к городским сетям около 130 объектов недвижимости.
Работы будут проводиться с использованием сложных технологических решений, чтобы по возможности минимизировать помехи движению транспорта и максимально сохранить деревья. Канализация будет строиться преимущественно методом микротоннелирования, а водопровод — методом горизонтально направленного бурения, оба эти способа являются безтраншейными. Это позволит сохранить более 170 деревьев, сообщили в компании.
В этом месяце заключен договор также на разработку проекта второй очереди расширения сетей водоснабжения и канализации. В рамках второй очереди планируется расширение городских сетей на участке первой линии Чиекуркалнса от шестой поперечной линии до улицы Вискалю и на участке второй линии от седьмой поперечной линии до улицы Вискалю, а также строительство канализационных сетей для объектов недвижимости на четвертой, седьмой, восьмой и девятой поперечных линиях.
Это позволит подключить к городским сетям более пятидесяти объектов недвижимости. Начать строительство планируется в конце 2027 года.
