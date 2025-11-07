Многие жители Чиекуркалнса получат приятный сюрприз от Рижского самоуправления

В этом месяце заключен договор также на разработку проекта второй очереди расширения сетей водоснабжения и канализации. В рамках второй очереди планируется расширение городских сетей на участке первой линии Чиекуркалнса от шестой поперечной линии до улицы Вискалю и на участке второй линии от седьмой поперечной линии до улицы Вискалю, а также строительство канализационных сетей для объектов недвижимости на четвертой, седьмой, восьмой и девятой поперечных линиях.