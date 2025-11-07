"Латвия желает удачи": депутат Сейма возмутила людей поздравлением нового мэра Нью-Йорка

Зохран Мамдани родился в Уганде, в семье выходцев из Индии. Его мать Мира Наир - известный индийско-американский кинорежиссер, а отец Махмуд Мамдани - угандийский ученый индийского происхождения. Когда Зохрану Мамдани было 5 лет, его семья переехала из Уганды в Южную Африку, а спустя всего два года - в Нью-Йорк. Гражданство США он приобрел в 2018 году посредством натурализации. В начале 2025 года Зохран Мамдани женился на Раме Дуваджи - художнице с сирийскими корнями. После победы на выборах Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.