"Латвия желает удачи": депутат Сейма возмутила людей поздравлением нового мэра Нью-Йорка
Поздравление депутата Сейма Ирмы Калнини новоизбранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани от имени Латвии вызвало волну критики в соцсетях - пользователи упрекнули её в превышении полномочий.
Депутат Сейма Ирма Калниня в социальной сети X публично поздравила новоизбранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, пожелав ему успехов от имени Латвии и написав, что «в этот момент политической тьмы Нью-Йорк станет светом».
New York City— congratulations to Major elect Zohran Mamdani. Latvia wishes you success “in this moment of political darkness, New York will be the light.”— Irma Kalniņa (@irma_kalnina) November 5, 2025
Депутат написала: «Нью-Йорк — поздравляем избранного мэра Зохрана Мамдани. Латвия желает вам удачи: в этот момент политической тьмы Нью-Йорк будет светом».
Публикация Калнини вызвала широкие дискуссии, поскольку многие пользователи раскритиковали действия депутата, указав, что у нее нет права представлять позицию Латвии.
Пользователь Dr. Jānis Garāmgājējs написал: «Кто дал вам мандат представлять Латвию? Фракцию, партию — да. Но не больше». А пользователь Nepareizais Emuārs добавил: «Не говорите от имени Латвии!»
Другие комментаторы высказывались в разном тоне. Элита Вейдемане подчеркнула: «Это действительно заслуживает поздравлений — что мусульманин представляет Нью-Йорк? У вас все в порядке с головой?» Пользователь Arturs Stalbergs сообщил, что сам мэр Мамдани выразил благодарность: «Зохран просил передать: “Thank you, Irma”». А пользователь Niknais108 спросил: «Госпожа Калниня, вы с ума сошли? Этот тип — исламнист и коммунист. Вы и JV официально выступаете за ислам и коммунизм?»
Как сообщается, на выборах мэра Нью-Йорка, прошедших во вторник, победил кандидат Демократической партии Зохран Мамдани. 34-летний Мамдани получил почти 50% голосов, второе место занял бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (выдвигался как независимый кандидат) с 41,6% голосов, а третьим стал кандидат-республиканец Кёртис Слива, набравший около 8%.
Зохран Мамдани родился в Уганде, в семье выходцев из Индии. Его мать Мира Наир - известный индийско-американский кинорежиссер, а отец Махмуд Мамдани - угандийский ученый индийского происхождения. Когда Зохрану Мамдани было 5 лет, его семья переехала из Уганды в Южную Африку, а спустя всего два года - в Нью-Йорк. Гражданство США он приобрел в 2018 году посредством натурализации. В начале 2025 года Зохран Мамдани женился на Раме Дуваджи - художнице с сирийскими корнями. После победы на выборах Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
Мамдани пообещал, что в качестве мэра Нью-Йорка положит конец коррупции, а также даст отпор президенту США Дональду Трампу и его последователям. Он также обещает повышение налога для богатых и увеличение минимальной заработной платы с 16,50 долларов в час до 30 долларов в час. Новый мэр заявляет, что хочет обеспечить всеобщий бесплатный доступ к дошкольному образованию и поэтапно ввести в Нью-Йорке бесплатный проезд на автобусах.