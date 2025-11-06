Максимально циничная схема - мошенники научились оставлять жителей Латвии без квартир
В Латвии участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники, представляясь полицейскими, убеждают граждан продать свое жилье и передать деньги «курьерам».
В последние месяцы в Латвии участились случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками полиции или банка, обманом лишают людей их недвижимости. Как сообщили порталу tv3.lv в Государственной полиции, злоумышленники действуют по хорошо продуманной схеме и нередко добиваются того, что жертвы добровольно продают свои квартиры и передают полученные деньги аферистам.
Как действует схема обмана
Жертве звонит человек, представляющийся полицейским, который утверждает, что кто-то якобы пытается незаконно продать его квартиру. Чтобы «помочь поймать преступников», доверчивого человека уговаривают принять участие в «специальной операции».
Следуя инструкциям «офицера», человек сам заполняет анкету о продаже жилья на сайте агентства недвижимости. Вскоре ему действительно звонит настоящий риэлтор, не подозревающий о мошенничестве. Выполняя указания лжеполицейских, владелец оформляет сделку, считая её фиктивной, хотя на самом деле продажа происходит по-настоящему. После этого полученные деньги он передаёт курьеру, которого прислали мошенники.
В итоге человек остаётся и без квартиры, и без средств, полученных от её продажи.
Почему люди не обращаются за помощью
На протяжении всей «операции» злоумышленники убеждают жертву, что всё происходящее — строго секретно и никому нельзя рассказывать. Из-за этого пострадавшие не сообщают о подозрительных звонках в полицию и не получают своевременного предупреждения.
Нередко даже после разоблачения аферы жертвы неохотно сотрудничают со следствием, будучи уверенными, что настоящие полицейские — это мошенники, а те, кто их обманул, наоборот, «настоящие сотрудники».
По всем случаям возбуждены уголовные процессы и ведётся расследование. Начальник 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Олег Филатов напоминает: «Если вам звонят и представляются полицейским или банковским работником, предлагая участвовать в секретной операции, нужно немедленно прекратить разговор. Ни полиция, ни банки, ни мобильные операторы никогда не делают подобных предложений по телефону. О таких случаях следует сообщать, позвонив по номеру 112 или через портал latvija.gov.lv».
Масштабы проблемы
По данным Государственной полиции, за десять месяцев этого года жители Латвии потеряли из-за мошеннических действий почти 18 миллионов евро, тогда как за тот же период прошлого года ущерб составил около 14 миллионов евро.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными, никому не передавать свои персональные данные и не верить в «секретные операции». С советами по кибербезопасности можно ознакомиться на официальном сайте Государственной полиции.