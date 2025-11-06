Максимально циничная схема - мошенники научились оставлять жителей Латвии без квартир

По всем случаям возбуждены уголовные процессы и ведётся расследование. Начальник 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Олег Филатов напоминает: «Если вам звонят и представляются полицейским или банковским работником, предлагая участвовать в секретной операции, нужно немедленно прекратить разговор. Ни полиция, ни банки, ни мобильные операторы никогда не делают подобных предложений по телефону. О таких случаях следует сообщать, позвонив по номеру 112 или через портал latvija.gov.lv».