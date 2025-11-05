Бесплатная проверка важных параметров автомобилей возвращается: в Бикерниеках снова ждут заботливых водителей

Мероприятие предназначено в первую очередь для автомобилей, выпущенных после 2013 года, поскольку на них распространяется новый метод проверки выхлопных газов и контроля твердых частиц. «Часть водителей, у которых автомобиль более нового выпуска, чем 2013 год, в этом году столкнулись с тем, что при техническом осмотре им ставят первую оценку по выхлопным газам, хотя в предыдущие годы с выхлопными газами все было в порядке. Мы уже сообщали, что с этого года началась проверка твердых частиц, то есть проверяется функциональность DPF-фильтра. В этом году, если концентрация твердых частиц в выхлопных газах превышает допустимую норму, ставится первая отметка. И это значит, что до следующего техосмотра водитель имеет возможность устранить этот дефект», — объясняет руководитель отдела коммуникаций CSDD Мартиньш Малмейстерс.