Бесплатная проверка важных параметров автомобилей возвращается: в Бикерниеках снова ждут заботливых водителей
В прошлый раз водители приехали за час до начала и терпеливо ждали ради одной цели — убедиться, что их дизель дышит как надо. Теперь у всех, кто не успел, второй шанс: в эту субботу на трассе Бикерниеки снова проверят сажевые фильтры и протекторы — бесплатно!
В связи с окончанием переходного периода для проверки DPF, на трассе Бикерниеки будет проводиться бесплатная проверка сажевых фильтров дизельных автомобилей, организованная Inter Cars в сотрудничестве с CSDD. Это уже второе мероприятие такого рода этой осенью: решение о его повторении было принято, поскольку ранее интерес к нему был неожиданно большим, а многие водители еще не были полностью проинформированы о том, что означают новые требования и как они повлияют на технический осмотр. Наряду с диагностикой DPF, на месте также будет проверяться глубина протектора шин и будут даны четкие практические консультации.
Проверки будут проводиться в субботу, 8 ноября, с 11:00 до 16:00 на трассе Бикерниеку, по адресу ул. С. Эйзенштейна, 16. Участвовать может любой водитель, прибывший в порядке очереди. Мероприятие организует IC24.LV в сотрудничестве с Inter Cars Latvija и CSDD; на месте также будут консультировать представители автосервисов BL Workshop и Zīča motors.
На этот раз более обширная программа и консультации на месте
«Интерес к предыдущей бесплатной проверке превзошел ожидания: люди пришли за час до начала, в очереди пришлось ждать около часа, и в течение дня было проверено 160 автомобилей. Половина из них, а именно 78 автомобилей, не соответствовали требованиям и в настоящее время не прошли бы технический осмотр», — рассказывает Ивар Клинтс, руководитель B2C-сегмента Inter Cars Latvija и разработчик проекта Motointegrator.lv.
«Тот факт, что люди были готовы ждать более часа, только чтобы пройти проверку и получить консультацию, показывает, что этот вопрос волнует очень многих. Интерес был настолько велик, что мы пообещали повторить такое мероприятие, чтобы дать возможность всем, кто не успел в тот раз. Мы выполняем обещание, на этот раз организуем акцию в сотрудничестве с CSDD и предлагаем более широкую программу – консультации экспертов по фильтрам, а также возможность перед зимой проверить глубину протектора шин», – продолжает он.
В ходе мероприятия можно будет получить бесплатные консультации как от экспертов Inter Cars, так и от приглашенных представителей сервисных центров, которые ежедневно сталкиваются с проблемами, связанными с фильтрами автомобилей. Водители также смогут получить четкий, индивидуальный план действий в случае выявления отклонений от нормы.
CSDD: как будет оцениваться соответствие DPF
Мероприятие предназначено в первую очередь для автомобилей, выпущенных после 2013 года, поскольку на них распространяется новый метод проверки выхлопных газов и контроля твердых частиц. «Часть водителей, у которых автомобиль более нового выпуска, чем 2013 год, в этом году столкнулись с тем, что при техническом осмотре им ставят первую оценку по выхлопным газам, хотя в предыдущие годы с выхлопными газами все было в порядке. Мы уже сообщали, что с этого года началась проверка твердых частиц, то есть проверяется функциональность DPF-фильтра. В этом году, если концентрация твердых частиц в выхлопных газах превышает допустимую норму, ставится первая отметка. И это значит, что до следующего техосмотра водитель имеет возможность устранить этот дефект», — объясняет руководитель отдела коммуникаций CSDD Мартиньш Малмейстерс.
«Мы призываем водителей не ждать следующего технического осмотра, а уже сейчас искать причину неисправности, поскольку при следующем техническом осмотре она будет оцениваться уже во второй раз и ее надо будет устранить в течение одного месяца», — поясняет Мальмейстерс.
Безопасность шин: бесплатное измерение протектора и практическая демонстрация
Во время мероприятия водители также смогут бесплатно проверить глубину протектора шин и получить практические консультации по выбору зимних шин. «Зимние шины являются обязательными с 1 декабря по 1 марта, и в этот период минимальная глубина протектора составляет 4 мм. В Бикерниеках мы измерим протектор, обратим внимание на соответствие шин ожидаемым условиям, а также продемонстрируем различные типы зимних шин, чтобы были четко видны различия в рисунке и износе конкретных размеров», — объясняет Гундарс Лиекне, менеджер по продажам легковых шин Inter Cars Latvija.