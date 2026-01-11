В Латвии ожидаются морозные сутки со снегом: водителей предупреждают о скользких дорогах

Ночью по Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями, во многих районах пройдет снег. Водителей и пешеходов предупреждают: местами дороги будут скользкими, а в периоды снегопада видимость может ухудшаться. Ветер в основном слабый северо-восточный и северный, на побережье Курземе местами умеренный. Температура ночью на большей части страны составит -10…-15°, на юго-востоке при прояснениях может опуститься до -20°, а на севере Курземе будет теплее — -5…-9°. Днем сохранится облачная погода, но облака будут периодически расходиться, и местами выглянет солнце. В отдельных районах продолжится небольшой снег, ветер останется слабым, а температура повысится до -4…-9°.