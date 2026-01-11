В Латвии ожидаются морозные сутки со снегом: водителей предупреждают о скользких дорогах
В Латвии ожидаются снежные и морозные сутки: ночью во многих районах пройдет снег и местами ухудшится видимость, на дорогах возможна гололедица, а температура на юго-востоке при прояснениях опустится до -20°.
Ночью по Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями, во многих районах пройдет снег. Водителей и пешеходов предупреждают: местами дороги будут скользкими, а в периоды снегопада видимость может ухудшаться. Ветер в основном слабый северо-восточный и северный, на побережье Курземе местами умеренный. Температура ночью на большей части страны составит -10…-15°, на юго-востоке при прояснениях может опуститься до -20°, а на севере Курземе будет теплее — -5…-9°. Днем сохранится облачная погода, но облака будут периодически расходиться, и местами выглянет солнце. В отдельных районах продолжится небольшой снег, ветер останется слабым, а температура повысится до -4…-9°.
В Риге ночью будет облачно и временами будет идти снег, однако с середины ночи небо начнет проясняться и осадки прекратятся. Минимальная температура составит -10…-12° при слабом северо-восточном, северном ветре. Днем облачность станет переменной, небольшой снег ожидается только утром, а максимальная температура будет -6…-8°.