Латвийцы все чаще живут в долг: каждый четвертый уже взял кредит - многие не один раз
Каждый четвертый житель Латвии уже оформлял потребительский кредит — и чаще всего это вовсе не из-за безысходности. Молодые латвийцы всё активнее берут займы, не боясь долгов, а рассматривая их как инструмент для достижения целей.
Латвийцы берут потребительские кредиты чаще, чем жители Эстонии и Литвы, показал опрос банка Luminor. Главные активисты — люди от 18 до 39 лет: именно они формируют самую многочисленную группу заемщиков. По словам руководителя направления кредитования частных лиц Luminor в странах Балтии Каспара Лукачова, тех, кто все еще избегает кредитов, сдерживает страх перед возможными долгами.
Молодежь занимает активнее всех
За последние три года 25 % жителей Латвии хотя бы раз брали потребительский кредит, а 11 % делали это несколько раз — значит, кредит становится привычной частью личных финансов. Эстонцы к займам относятся осторожнее: более половины категорически отказываются занимать. Литовцы проявляют большую открытость — 20 % из них заявили, что готовы взять кредит при необходимости.
В Латвии кредиты чаще всего берут для ремонта жилья, покупки автомобиля или оплаты медицинских услуг. Расходы на отдых и хобби упоминаются гораздо реже. При этом именно возраст и уровень доходов оказывают наибольшее влияние на то, берёт ли человек кредит — финансовые решения тесно связаны с жизненными планами и приоритетами.
Молодые латвийцы (от 18 до 29 лет) чаще всего занимают впервые — 16 % брали кредит один раз. А в группе от 30 до 39 лет больше тех, кто делает это регулярно — по два-три раза. Это говорит о том, что потребительский кредит для них стал инструментом планирования бюджета, а не экстренной мерой.
Почему люди избегают кредитов
Главная причина, по которой часть жителей Балтии не решается взять кредит, — страх перед дополнительной финансовой нагрузкой. На втором месте — уверенность в собственных доходах или наличии сбережений, позволяющих обойтись без заемных средств.
Лишь немногие признаются, что не зарабатывают достаточно, чтобы получить кредит. Недоверие к банкам или кредитным учреждениям встречается редко: в Латвии и Литве этот мотив указали всего 4 % респондентов, в Эстонии — лишь 1 %.