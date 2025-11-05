Латвийцы все чаще живут в долг: каждый четвертый уже взял кредит - многие не один раз

Молодые латвийцы (от 18 до 29 лет) чаще всего занимают впервые — 16 % брали кредит один раз. А в группе от 30 до 39 лет больше тех, кто делает это регулярно — по два-три раза. Это говорит о том, что потребительский кредит для них стал инструментом планирования бюджета, а не экстренной мерой.