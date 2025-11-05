Чуда не произошло: умерла трехлетняя девочка, которая без присмотра упала в бассейн в Греции

Врачам, к сожалению, не удалось спасти Матильду. По словам медиков, у неё диагностированы необратимые повреждения мозга. Директор больницы Михалис Сокореллос охарактеризовал её состояние как «смерть мозга». Он сказал: «Ребёнок, очевидно, находился в воде долгое время. Она полностью не реагирует». По данным местных СМИ, видеозаписи показали, что девочка находилась в воде не менее десяти минут, и её тело было прикрыто надувными мячами, из-за чего ребёнка в бассейне не было видно, сообщает Metro.co.uk.