Чуда не произошло: умерла трехлетняя девочка, которая без присмотра упала в бассейн в Греции
На популярном среди туристов греческом острове Родос произошла трагедия: трехлетняя британская девочка, оставленная без присмотра, упала в бассейн гостиницы. Почти две недели спустя она умерла в больнице в Англии.
Маленькая Матильда вместе с семьёй отдыхала в прибрежном курорте на острове Родос. Её нашли без сознания на дне бассейна гостиничного комплекса после того, как 44-летний крестный, которому в тот момент поручили присматривать за ребёнком, оставил её одну примерно на десять минут, сообщает Daily Star.
Девочку доставили в больницу. Несколько дней она находилась в критическом состоянии в клиниках Родоса и Крита, после чего было решено транспортировать её самолётом в Великобританию. Врачи боролись за жизнь ребёнка, но, к сожалению, в английской больнице она умерла.
Сообщается, что на месте трагедии в гостинице находилась британская врач, которая прыгнула в воду, чтобы спасти ребёнка. Она оказала первую помощь, делала массаж сердца и искусственное дыхание до прибытия медиков. Девочку сначала доставили в больницу Родоса, затем на Крит, а потом — в Великобританию.
Следствие установило, что в гостинице практически не было мер безопасности: не было человека, наблюдающего за бассейном, не дежурил спасатель, а у бассейна отсутствовало спасательное оборудование.
Полиция арестовала 54-летнего турагента, ответственного за гостей отеля, и крестного девочки — им предъявлены обвинения в связи со смертью ребёнка. Обвинения предъявлены также 57-летнему владельцу и директору отеля. Адвокат крестного, Антонис Зервосс, заявил, что его клиент «не видел ребёнка и не находился рядом», а адвокат директора отеля отметил, что бассейн слишком мал, чтобы по закону требовалось присутствие спасателя.
Полиция просмотрела записи с камер наблюдения, чтобы установить обстоятельства происшествия, и сообщила, что расследование продолжается.
Врачам, к сожалению, не удалось спасти Матильду. По словам медиков, у неё диагностированы необратимые повреждения мозга. Директор больницы Михалис Сокореллос охарактеризовал её состояние как «смерть мозга». Он сказал: «Ребёнок, очевидно, находился в воде долгое время. Она полностью не реагирует». По данным местных СМИ, видеозаписи показали, что девочка находилась в воде не менее десяти минут, и её тело было прикрыто надувными мячами, из-за чего ребёнка в бассейне не было видно, сообщает Metro.co.uk.