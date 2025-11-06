Сортируем, но не так: куда на самом деле попадает наш "раздельный" мусор и почему
При правильной и аккуратной сортировке отходов счёт за вывоз можно уменьшить даже на 70%, однако качество раздельного сбора по-прежнему остаётся низким. В частном порядке мы сортировать умеем, но чем более «публичным» становится контейнер, тем больше проблем, отметили эксперты отрасли в эфире Latvijas Radio передачи «Kā labāk dzīvot».
Лучше всего мотивируют счета
Значительная часть содержимого контейнеров для раздельного сбора так и не попадает на переработку, а оказывается на свалках бытовых отходов, поскольку не соответствует требованиям сортировки. При этом большая часть мусора вовсе не сортируется. По словам директора Latvijas Zaļais punkts Каспарса Закулиса, успех сортировки в разных самоуправлениях зависит от множества факторов — уровня благосостояния, образования и стоимости вывоза мусора, сообщает LSM.lv.
«Если плата за вывоз отходов слишком мала, мотивации сортировать нет. В Латвии тарифы — где-то посередине: до уровня Швеции нам ещё далеко, Тайвань мы тоже не обгоняем, но Камбоджу — точно», — сказал Закулис.
При этом, по данным опросов, около 79% жителей утверждают, что сортируют отходы, и это высокий показатель. Но, как отметил эксперт, после достижения 80% каждый новый процент даётся всё труднее: «Всегда находятся оправдания — контейнер далеко, я не совсем понимаю, куда что бросать».
Ситуация улучшается, но работы ещё много
Член правления SIA Getliņi EKO Юргис Угорс сообщил, что в настоящее время только около 14% отходов в «Гетлинях» составляют раздельно собранные биологические отходы. «Ситуация постепенно улучшается, и это позитивная новость. Наши кампании Uzliec brūno, Bipa и другие в сотрудничестве с операторами дают результат — растёт сеть контейнеров для биоотходов, и процент сортировки медленно, но растёт. Однако работы впереди ещё много».
Он подчеркнул, что сортировка начинается не у контейнера, а в голове — с осознания необходимости и понимания, зачем это нужно. Информационные наклейки на контейнерах могут помочь, но ключевое — внутреннее желание и привычка.
Возможность сортировать и в частных домах
Руководитель отдела экологической устойчивости компании ZAAO Инга Ковала-Сене рассказала, что ситуация действительно улучшается:
«Привычки сортировать укрепляются, люди хотят это делать. В этом году мы дошли до того, что предлагаем сортировать стекло и лёгкую упаковку прямо у себя дома. Такая возможность есть в населённых пунктах с числом жителей более 200. В результате сортировка в частных домах в Видземе доступна уже примерно 80% жителей».
С июля заключено ещё 600 новых договоров о раздельном сборе отходов, что, по словам Инги, говорит об интересе населения. «Да, качество можно улучшать, но именно для этого мы активно обучаем людей — от личных консультаций до занятий в Центре компетенций Urda, где с разными возрастными группами обсуждаем, как сортировать лучше».
Проблемой остаются публичные контейнеры, куда часто попадает мусор, не предназначенный для переработки. «В частных домах мы можем сразу заметить ошибку и объяснить человеку лично, а в общественных пунктах это невозможно», — добавила она.
Чем больше контейнер «общий», тем хуже результат
Руководитель департамента по управлению бытовыми отходами CleanR Лиене Румпане подчеркнула, что разница в качестве сортировки огромна, если контейнер принадлежит одному человеку или используется многими жильцами. «Если контейнер мой, я за ним слежу. Но если он на сто квартир — понятно, что никакого “домового шерифа” уже нет».
Она привела пример из личной жизни — в доме на девять квартир жители следят за сортировкой, и это работает. «Чем больше контейнер доступен всем, тем хуже качество. В многоэтажках мы видим куда больше примесей», — сказала Румпане.
Надо объяснять, как формируются счета
Директор по развитию Eco Baltia vide Андрис Карлсонс согласился: индивидуально мы сортируем хорошо, но как только ответственность рассеивается — появляются проблемы. «Жители частных домов отлично понимают, зачем это нужно. А чем больше людей, тем меньше контроля и понимания», — отметил он.
По его словам, мотивировать нужно не только “зелёным мышлением”, но и выгодой. «Частные домовладельцы часто сортируют не из любви к природе, а потому что понимают: это существенно снижает расходы — до 70%. Если не бросать всё в зелёный контейнер, а использовать и жёлтый, и био, вывоз становится реже и дешевле».
В многоквартирных домах эта связь менее очевидна, но, по словам Румпане, в Риге уже есть управляющие компании, которые в счётах отдельно показывают, насколько выросла плата из-за неправильной сортировки — и это работает.
Хуже всего сортируют стекло
По наблюдениям Румпане, наибольшие проблемы — со стеклом. «В контейнеры для стекла часто выбрасывают посуду, автомобильные стёкла — мелкие сервисы избавляются так от отходов. Бывает и керамика, плитка, строительный мусор, полные банки с продуктами — всё это портит содержимое контейнера».
В то же время, как отмечают специалисты, в специализированных пунктах сортировки, куда люди приезжают сознательно, качество намного выше.