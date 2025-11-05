15 миллионов или забастовка: водители региональных автобусов настроены серьезно
Профсоюз угрожает забастовкой, если в бюджете на 2026 год не будет предусмотрено финансирование для повышения зарплат водителей регионального транспорта. Водителей не хватает, рейсы отменяются, а обещания министерства остаются без реальных действий.
Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта LAKRS в худшем случае намерен организовать забастовку в связи с заработной платой водителей регионального общественного транспорта, заявила во вторник на заседании Комиссии Сейма по народному хозяйству, сельскому хозяйству, экологии и региональной политике председатель профсоюза Инга Веиня. Она указала, что в бюджете Министерства сообщения на следующий год необходимо предусмотреть 15 миллионов евро на зарплаты водителей. Если этого сделано не будет, профсоюз готов организовать забастовку.
По словам Веини, работодатели готовы выплачивать зарплаты, но государство должно покрыть свою часть, чтобы вознаграждение было адекватным. Она добавила, что со стороны министерства пока звучат лишь «пустые обещания».
Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA) Иво Ошениекс добавил, что подготовленный министерстовм бюджет на обеспечение общественного транспорта в следующем году не решает вопрос зарплат водителей. «Предприятия не могут обеспечить рост зарплат без участия государства», — подчеркнул Ошениекс.
По его мнению, решить ситуацию можно только путем предоставления дополнительной поддержки общественному транспорту, ведь нехватка водителей — это не только ответственность транспортных компаний. «Участвуя в конкурсах, перевозчики исходили из цифр, предоставленных Министерством сообщения (МС) и Автотранспортной дирекцией (ATD). Однако ситуация изменилась, и минимальная зарплата выросла», — отметил Ошениекс.
Ранее LAKRS неоднократно призывал Министерство сообщения срочно предусмотреть в бюджете на 2026 год повышение критически низких зарплат водителей автобусов. По словам профсоюза, именно это является причиной нехватки водителей и отмены рейсов пассажирскими перевозчиками. Также в профсоюзе подчеркнули, что на заседании Национального совета трёхстороннего сотрудничества 10 октября этого года участвующие стороны договорились, что Министерство сообщения найдёт решение по включению в бюджет 2026 года средств для водителей автобусов регионального общественного транспорта.
Однако профсоюз отмечает, что министерство до сих пор не предоставило ответов и решений, которые обеспечили бы необходимое финансирование для выравнивания зарплат водителей. Профсоюз призывает правительство немедленно действовать, чтобы обеспечить справедливое финансирование и уважительное отношение к работникам, которые ежедневно обеспечивают услуги общественного транспорта по всей Латвии.