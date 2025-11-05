15 миллионов или забастовка: водители региональных автобусов настроены серьезно

Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта LAKRS в худшем случае намерен организовать забастовку в связи с заработной платой водителей регионального общественного транспорта, заявила во вторник на заседании Комиссии Сейма по народному хозяйству, сельскому хозяйству, экологии и региональной политике председатель профсоюза Инга Веиня. Она указала, что в бюджете Министерства сообщения на следующий год необходимо предусмотреть 15 миллионов евро на зарплаты водителей. Если этого сделано не будет, профсоюз готов организовать забастовку.