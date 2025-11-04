"Половина капота была как ножницами срезана": в Риге трамвай протаранил легковушку

Если автомобиль едет по улице Старосте до линии, нанесённой на асфальте, оттуда хорошо видно, приближается ли трамвай с какой-либо стороны. На этом перекрёстке водители обязаны останавливаться, об этом сообщает знак «Stop». Однако существует несколько сценариев, при которых может произойти столкновение. Возможно, водитель остановился на линии, но не убедился в безопасности и выехал прямо перед трамваем. Или же он не снизил скорость, пытаясь влиться в плотный поток машин на улице Баускас, что и привело к аварии.