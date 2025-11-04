"Половина капота была как ножницами срезана": в Риге трамвай протаранил легковушку
На днях на перекрёстке улиц Баускас и Маргариты Старасте произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля. Этот участок дороги уже давно считается своего рода «чёрной точкой» трамвайного движения.
Жительница Зиепниеккалнса рассказала, что ехала за своим ребёнком в детский сад, но оказалась в большом заторе. Через некоторое время она поняла причину пробки — на улице Маргариты Старасте произошла авария между трамваем и легковым автомобилем, из-за чего движение оказалось сильно затруднено, сообщает «Degpunktā».
«Выглядело так, будто водитель, по привычке или просто не посмотрев, не заметил, что трамвай действительно движется по рельсам. Вероятно, он убедился в безопасности только с точки зрения автомобильного потока, а не трамвайного», — рассказала очевидец по имени Сандра.
«Можно было увидеть, что трамвай на полном ходу врезался в переднюю часть машины. Слава богу, похоже, люди не пострадали. Но у машины буквально половина капота была как ножницами срезана. Картина была очень печальной. Думаю, следующая остановка для этой машины — авторазборка, потому что вряд ли она подлежит ремонту», — добавила она.
Если автомобиль едет по улице Старосте до линии, нанесённой на асфальте, оттуда хорошо видно, приближается ли трамвай с какой-либо стороны. На этом перекрёстке водители обязаны останавливаться, об этом сообщает знак «Stop». Однако существует несколько сценариев, при которых может произойти столкновение. Возможно, водитель остановился на линии, но не убедился в безопасности и выехал прямо перед трамваем. Или же он не снизил скорость, пытаясь влиться в плотный поток машин на улице Баускас, что и привело к аварии.
Так как происшествие случилось днём, возможно, водитель выполнил все необходимые действия и даже заметил приближающийся справа трамвай. Начал поворот, но впереди остановились другие машины. В итоге он оказался прямо перед трамваем, не имея возможности отъехать — позади тоже могли находиться автомобили.
Представительница предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане пояснила, что водитель автомобиля не убедился в безопасности движения и выехал прямо перед трамваем. По её словам, за этот год произошло более 100 аварий с участием трамваев. Она напомнила, что ни водители машин, ни пешеходы не должны забывать: в экстренной ситуации трамвай не способен затормозить так быстро, как автомобиль.