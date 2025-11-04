Презентация новой формы сборной Латвии по хоккею (4.11.25)
Латвийская федерация хоккея представила новую форму мужской национальной сборной, в которой подчеркивается национальная идентичность и уважение к истории латвийского спорта.
С гимном на груди: сборная Латвии по хоккею получила новую форму
Латвийская федерация хоккея (LHF) представила новую игровую форму мужской сборной, созданную дизайнером Харальдом Апинисом. Форма сочетает национальные традиции, современный стиль и символику, включая текст гимна Латвии.
Новый дизайн продолжает традиции предыдущего олимпийского цикла, возвращаясь к классическим ценностям и национальным цветам Латвии. Автор дизайна Харальд Апинис подчёркивает, что новая форма воплощает как традиции, так и современность: «Продолжая традиции предыдущего олимпийского цикла, на этот раз мы стремились ещё больше приблизить дизайн к классическому хоккейному стилю. В то же время нашей целью было создать не ретро-свитер, а сохранить современную простоту и элегантность. Сейчас в спорте снова возвращаются классика и чистые линии, и мы тоже полностью вернулись к национальным цветам Латвии. Из нового дизайна мы убрали чёрный цвет, заменив его тёмно-красным. Особое внимание уделено гербу сборной Латвии — вокруг него - мелким шрифтом - напечатан текст гимна Латвийского государства. Мы верим, что этот символический элемент затронет и болельщиков, и самих игроков. Также на форме снова появилось гордое название “Latvija”».
В дизайне новых свитеров особый акцент сделан на простоте, национальной идентичности и уважении к истории латвийского хоккея. Формы созданы так, чтобы одинаково хорошо смотреться как на льду, так и в руках болельщиков. Генеральный секретарь LHF Роберт Плявейс подчеркнул, что новый дизайн символизирует преемственность и единство латвийского хоккея: «Форма — это больше, чем просто экипировка. Она отражает дух нашей команды и идентичность страны. Мы гордимся тем, как выглядит сборная Латвии, и надеемся, что этот дизайн вдохновит и игроков, и болельщиков. В каждой детали чувствуется уважение к нашей стране и хоккейным традициям»
Болельщики смогут приобрести новые свитеры сборной Латвии со следующей недели в магазинах Sportland по всей стране.
Уже на этой неделе латвийские хоккеисты примут участие в контрольном турнире в Германии, где, кроме Латвии, сыграют хозяева турнира — Германия, а также Словакия и Австрия. Этим турниром команда Харийса Витолиньша начнёт подготовку к Олимпийским играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля следующего года. В декабре сборную Латвии ждёт турнир в Словакии, а по прибытии в Милан — контрольный матч со Швейцарией. Тренерский штаб пополнил легендарный латвийский хоккеист Сандис Озолиньш.