С гимном на груди: сборная Латвии по хоккею получила новую форму

Новый дизайн продолжает традиции предыдущего олимпийского цикла, возвращаясь к классическим ценностям и национальным цветам Латвии. Автор дизайна Харальд Апинис подчёркивает, что новая форма воплощает как традиции, так и современность: «Продолжая традиции предыдущего олимпийского цикла, на этот раз мы стремились ещё больше приблизить дизайн к классическому хоккейному стилю. В то же время нашей целью было создать не ретро-свитер, а сохранить современную простоту и элегантность. Сейчас в спорте снова возвращаются классика и чистые линии, и мы тоже полностью вернулись к национальным цветам Латвии. Из нового дизайна мы убрали чёрный цвет, заменив его тёмно-красным. Особое внимание уделено гербу сборной Латвии — вокруг него - мелким шрифтом - напечатан текст гимна Латвийского государства. Мы верим, что этот символический элемент затронет и болельщиков, и самих игроков. Также на форме снова появилось гордое название “Latvija”».