Прямо в Антарктиду: что за посылку Латвия отправит туда, где нет ни домов, ни дорог
Государственное акционерное общество Latvijas Pasts совместно с парусной командой проекта "Антарктическая экспедиция" обеспечит самую дальнюю рождественскую доставку 2025 года. Особый праздничный груз направится на украинскую научную станцию "Академик Вернадский".
Символическое рождественское поздравление планируется доставить в период между Рождеством и Новым годом. Отправка в путь к исследователям, находящимся более чем в 15 000 километрах, начнётся 21 декабря этого года.
Один из участников экспедиции уже находится в Бразилии, где готовит яхту для плавания. Команда выйдет в путь из аргентинского города Ушуайя, пересечёт Южный океан, канал Бигля и пролив Дрейка, чтобы в конце 2025 года достичь Антарктиды — самого нетронутого континента планеты.
«Это настоящее испытание, ведь пролив Дрейка считается самым суровым в мире для парусного плавания. Температура воды здесь колеблется от двух до пяти градусов, а волны могут достигать высоты более десяти метров при ветре до 30 метров в секунду. Но это стоит того — чтобы создать мост между двумя мирами: дикой природой Антарктиды и нашей повседневной жизнью. Каждая фотография, каждый рассказ и каждая открытка будут напоминать, как важно сохранять такие места для будущих поколений», — подчеркнула фотограф природы и автор идеи проекта Юлия Зандерсоне.
Проект рассказывает не только об экологичном способе путешествий, но и является жестом солидарности с Украиной. Он также отражает философию Latvijas Pasts — что для почты не существует недостижимых адресатов. «Наша профессиональная миссия — соединять людей, компании и страны с помощью почтовых отправлений. Даже из Латвии в Антарктиду мы выражаем поддержку Украине и доказываем, что человечность и забота могут достичь самых отдалённых уголков планеты», — отметил председатель правления Latvijas Pasts Гиртс Рудзитис.
Учёные станции "Академик Вернадский" получат посылку, в которую войдут значки "Рукопожатие" от организации Tavi draugi, почтовый блок "В поддержку Украины", травяные чаи Plūkt, увлажняющий гель с гиалуроновой кислотой MADARA Cosmetics, конфеты Skrīveru Gotiņa и восковые свечи Gardenia Eco.
Каждый желающий сможет стать частью экспедиции, купив футболку специального дизайна на сайте pastkrekls.lv и получив взамен открытку с персональным приветом из Антарктиды.
Украинская станция "Академик Вернадский" — одна из немногих постоянных исследовательских баз в Антарктиде. Участники экспедиции также посетят единственное действующее почтовое отделение на континенте, управляемое Великобританией.