Прямо в Антарктиду: что за посылку Латвия отправит туда, где нет ни домов, ни дорог

«Это настоящее испытание, ведь пролив Дрейка считается самым суровым в мире для парусного плавания. Температура воды здесь колеблется от двух до пяти градусов, а волны могут достигать высоты более десяти метров при ветре до 30 метров в секунду. Но это стоит того — чтобы создать мост между двумя мирами: дикой природой Антарктиды и нашей повседневной жизнью. Каждая фотография, каждый рассказ и каждая открытка будут напоминать, как важно сохранять такие места для будущих поколений», — подчеркнула фотограф природы и автор идеи проекта Юлия Зандерсоне.