Новая реальность латвийцев - как жители страны режут свои расходы
Латвийцы всё чаще отказываются от лишнего, выбирая не моду и развлечения, а базовые потребности и спокойствие за завтрашний день.
Высокие цены заставляют жителей Латвии внимательнее относиться к своим финансам. Люди считают каждый евро, отказываются от лишнего и открывают для себя новый тренд — разумное потребление как часть современного образа жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса банка Citadele.

От скидок до секонд-хендов

Согласно исследованию, 27 % латвийцев урезали расходы на одежду и услуги индустрии красоты. Особенно активно экономят молодые люди: 41 % респондентов в возрасте от 18 до 29 лет покупают вещи по акциям, в магазинах подержанной одежды или просто стараются приобретать меньше.

При этом 26 % участников опроса признались, что сокращают траты во всех категориях, тогда как лишь 10 % считают, что могут себе позволить не экономить вовсе.

«Жители Латвии всё внимательнее относятся к своим расходам — люди больше задумываются о том, что покупать, и отдают предпочтение базовым потребностям и устойчивым решениям. Особенно заметно это среди молодёжи: они гибко меняют свои привычки, чаще передвигаются пешком или на велосипеде, используют совместные сервисы и выбирают более экологичные и экономичные варианты. Молодёжь нередко воспринимает экономию не как ограничение, а как возможность жить в соответствии со своими ценностями, формируя новую, осознанную культуру потребления», — отмечает руководитель отдела клиентского опыта Citadele в странах Балтии Гинта Земгале.

Развлечения и путешествия — под нож

Экономить латвийцы стали не только на одежде. 31 % опрошенных признались, что сократили траты на развлечения и досуг, а каждый четвёртый (24 %) урезал расходы на путешествия, концерты, кино и выставки.

На продуктах питания стараются экономить 19 % жителей, но для большинства эта статья расходов остаётся почти неприкосновенной — сократить её сложнее всего.

Транспорт и коммуналка — особая статья

Около 21 % респондентов ищут способы уменьшить транспортные расходы. Особенно заметно это среди молодёжи и жителей Риги, где активнее развиты альтернативные виды передвижения.

А вот коммунальные и жилищные платежи остаются наименее гибкими: только 8 % опрошенных удалось немного сократить эти траты.

«На уходе за детьми, здоровье и жильё экономить сложнее всего — это базовые потребности, от которых невозможно отказаться. Лишь 7 % отметили, что смогли уменьшить коммунальные расходы. Даже в условиях роста цен благополучие семьи и элементарный комфорт остаются приоритетом», — поясняет Гинта Земгале.

Кто и на чём экономит

Молодёжь чаще всего сокращает расходы на моду, развлечения и транспорт. Люди старше 50 лет стараются экономить во всех категориях. Жители Риги и Пригородов чаще ограничивают траты на культуру и передвижение, а в регионах экономят даже на еде.

Есть и гендерные различия: женщины чаще пересматривают расходы на уход за собой, тогда как мужчины склонны сокращать затраты повсюду.

Опрос был проведён Citadele совместно с агентством Norstat в сентябре 2025 года. В нём приняли участие более тысячи жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

