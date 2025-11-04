Новая реальность латвийцев - как жители страны режут свои расходы

«Жители Латвии всё внимательнее относятся к своим расходам — люди больше задумываются о том, что покупать, и отдают предпочтение базовым потребностям и устойчивым решениям. Особенно заметно это среди молодёжи: они гибко меняют свои привычки, чаще передвигаются пешком или на велосипеде, используют совместные сервисы и выбирают более экологичные и экономичные варианты. Молодёжь нередко воспринимает экономию не как ограничение, а как возможность жить в соответствии со своими ценностями, формируя новую, осознанную культуру потребления», — отмечает руководитель отдела клиентского опыта Citadele в странах Балтии Гинта Земгале.