Скандал накануне премьеры финала шоу "Очень странные дела" - отношения между главными актерами были совсем не такими, как на экране
Накануне премьеры финального сезона популярного сериала «Очень странные дела» разразился скандал, который может затмить само шоу. Как сообщает Daily Mail, исполнительница главной роли Милли Бобби Браун подала официальную жалобу на своего коллегу Дэвида Харбора, сыгравшего шерифа Джима Хоппера. В документе, состоящем из множества страниц, актриса обвинила 50-летнего Харбора в "издевательствах и преследовании" во время работы над сериалом.
По данным источников, жалоба была подана ещё до начала съёмок пятого, финального сезона. После этого руководство Netflix инициировало внутреннее расследование, которое продолжалось несколько месяцев. Официальные результаты расследования до сих пор не обнародованы. Источники подчёркивают, что обвинения не связаны с сексуальным насилием. В результате во время съёмок последнего сезона рядом с Милли Бобби Браун, по неподтверждённым данным, постоянно находился её официальный представитель, призванный обеспечить безопасность актрисы и контролировать возможные контакты с Харбором.
Стороны воздерживаются от публичных комментариев. Представители Netflix, Милли Бобби Браун и Дэвида Харбора отказались обсуждать детали конфликта, что лишь подогревает интерес общественности.
Ситуация стала очередным ударом для Харбора, который и без того переживает непростой личный период. Его бывшая жена, британская певица Лили Аллен, недавно обвинила актёра в многочисленных изменах и, по сообщениям СМИ, готовит альбом, где намерена «разоблачить» бывшего супруга. Несмотря на разлад, источники утверждают, что Аллен поддерживала Харбора в разгар внутреннего расследования, называя происходящее «жестоким временем» для актёра.
Финальный, пятый сезон «Очень странных дел» станет завершением культовой франшизы Netflix. Его премьера запланирована на 26 ноября, а заключительная серия выйдет 31 декабря. Над проектом работали не только братья Даффер, но и режиссёр Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля»), снявший два эпизода. Среди новых лиц — звезда «Терминатора» Линда Гамильтон, исполнившая роль доктора Кей.
По сюжету последнего сезона герои продолжают борьбу с Векной, который бесследно исчез. Город Хокинс теперь контролируется военными, и Одиннадцать вынуждена скрываться.
Теперь зрителям предстоит смотреть на экранные отношения Хоппера и Одиннадцать в совершенно новом контексте — на фоне конфликта, который вышел далеко за пределы съёмочной площадки.