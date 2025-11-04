Скандал накануне премьеры финала шоу "Очень странные дела" - отношения между главными актерами были совсем не такими, как на экране

По данным источников, жалоба была подана ещё до начала съёмок пятого, финального сезона. После этого руководство Netflix инициировало внутреннее расследование, которое продолжалось несколько месяцев. Официальные результаты расследования до сих пор не обнародованы. Источники подчёркивают, что обвинения не связаны с сексуальным насилием. В результате во время съёмок последнего сезона рядом с Милли Бобби Браун, по неподтверждённым данным, постоянно находился её официальный представитель, призванный обеспечить безопасность актрисы и контролировать возможные контакты с Харбором.