Латвийские покупатели становятся все более капризными и требовательными
Предновогодний сезон становится серьёзным испытанием для ритейлеров: потребители ищут более гибкие способы совершать покупки, и если компании не реагируют на эти ожидания, они рискуют потерять клиентов. Об этом свидетельствуют данные исследования Adyen Retail Report 2025 в Латвии.
Исследование показывает, что ожидания покупателей растут с каждым годом. Если раньше внимание клиентов привлекали широкий ассортимент и конкурентные цены, то сегодня решающее значение имеет удобный, гибкий и цельный опыт покупок. Четверть латвийских покупателей хотели бы получать информацию о наличии товара в магазине до того, как пойдут за ним или сделают заказ онлайн. Аналогичные ожидания есть у 40% жителей Эстонии и почти четверти покупателей Литвы, что говорит о схожих тенденциях поведения потребителей во всём Балтийском регионе.
Всё большую роль при выборе магазина играет опыт после покупки. Треть латвийцев хотят, чтобы обмен и возврат товаров были простыми и удобными, независимо от того, где товар был куплен — онлайн или офлайн.
Почти половина (46%) покупателей признались, что были бы более лояльны к торговцам, которые позволяют купить товар в интернете, а вернуть его в физическом магазине. Аналогичная тенденция наблюдается и у соседей: так считают 54% эстонцев и 58% литовцев.
По словам Тобиаса Линдха, руководителя Adyen по Северным странам и Балтии, растущие ожидания потребителей ясно показывают, что ритейлерам необходимо объединить все каналы продаж в единую систему.
«Если клиент не может доверять информации о наличии товара или легко вернуть покупку, то покупки просто не произойдёт — или он выберет другого продавца», — отметил Линдх.
Торговля вступает в новый этап
Помимо удобного возврата и точных данных о наличии, латвийские потребители ожидают гибридных решений, которые объединяют разные каналы покупок. 44% жителей Латвии заявили, что были бы более лояльны к магазинам, которые позволяют купить товар в магазине и получить его с доставкой домой, если в данный момент его нет в наличии.
По словам Линдха, это ещё раз доказывает, что торговцам необходимо создавать бесшовную мультиплатформенную среду покупок. Особенно это актуально в конце года, когда активность перед праздниками растёт, а количество возвратов увеличивается.
Он добавил, что ожидания покупателей сегодня формируются не только локально, но и под влиянием международных ритейлеров:
«Крупные сети из Северных стран, выходя на новые рынки, внедряют унифицированные системы, которые соединяют физические магазины, онлайн-площадки и мобильные приложения. Для местных торговцев это двойной вызов: ожидания покупателей постоянно растут, а международная конкуренция только усиливает давление».
По мнению Линдха, те латвийские ритейлеры, которые смогут быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям, получат преимущество. «Чёрная пятница уже близко, за ней — рождественский сезон. В разгар покупательской активности ни один продавец не может позволить себе неудобный сервис или ограниченные возможности. Интегрированный, продуманный и комфортный опыт покупок — ключ к конкурентоспособности», — подчеркнул он.