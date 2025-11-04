Латвийские покупатели становятся все более капризными и требовательными

Всё большую роль при выборе магазина играет опыт после покупки. Треть латвийцев хотят, чтобы обмен и возврат товаров были простыми и удобными, независимо от того, где товар был куплен — онлайн или офлайн.

Почти половина (46%) покупателей признались, что были бы более лояльны к торговцам, которые позволяют купить товар в интернете, а вернуть его в физическом магазине. Аналогичная тенденция наблюдается и у соседей: так считают 54% эстонцев и 58% литовцев.