Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 14:42
Начат уголовный процесс: подросток в Иманте нанес колотую рану в руку 9-летнего мальчика
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту нападения на 9-летнего школьника в Риге, в микрорайоне Иманта.
3 ноября в полицию поступило заявление от родителей одного из школьников о том, что к мальчику 2016 года рождения подошел незнакомый подросток, начал конфликтовать и ранил его колющим предметом в руку, сообщили в Госполиции. В полиции начат уголовный процесс и ведется расследование.
Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по номеру телефона 67 085 928, 29 4926 80 или 112.