Начат уголовный процесс: подросток в Иманте нанес колотую рану в руку 9-летнего мальчика

3 ноября в полицию поступило заявление от родителей одного из школьников о том, что к мальчику 2016 года рождения подошел незнакомый подросток, начал конфликтовать и ранил его колющим предметом в руку, сообщили в Госполиции. В полиции начат уголовный процесс и ведется расследование.