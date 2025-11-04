Разыскиваются очевидцы инцидента в Иманте - ребенок был ранен ножом
фото: Facebook
Разыскиваются свидетели инцидента.
Аварии и происшествия

Разыскиваются очевидцы инцидента в Иманте - ребенок был ранен ножом

Отдел новостей

Otkrito.lv

У Рижской средней школы Иманты ребенок получил ножевое ранение от сверстника. Родители пострадавшего просят откликнуться свидетелей, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Вчера, 3 ноября, около 13:38 у Рижской средней школы Иманты, по адресу Курземес проспект, 154, произошел тревожный инцидент — один ребёнок ранил другого ножом, сообщает запись в группе Иманты на Facebook. Пострадавшему ребёнку наложены швы.

По словам родственников, пострадавший был в оранжевой куртке, а нападавший — в сером свитере и тёмных брюках, передвигался на светлом велосипеде.

фото: скриншот

Родители просят откликнуться свидетелей происшествия, которые могли бы помочь выяснить обстоятельства случившегося.

Темы

ИмантаFacebook

