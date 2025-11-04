Разыскиваются свидетели инцидента.
Аварии и происшествия
Сегодня 09:44
Разыскиваются очевидцы инцидента в Иманте - ребенок был ранен ножом
У Рижской средней школы Иманты ребенок получил ножевое ранение от сверстника. Родители пострадавшего просят откликнуться свидетелей, чтобы установить обстоятельства происшествия.
Вчера, 3 ноября, около 13:38 у Рижской средней школы Иманты, по адресу Курземес проспект, 154, произошел тревожный инцидент — один ребёнок ранил другого ножом, сообщает запись в группе Иманты на Facebook. Пострадавшему ребёнку наложены швы.
По словам родственников, пострадавший был в оранжевой куртке, а нападавший — в сером свитере и тёмных брюках, передвигался на светлом велосипеде.
Родители просят откликнуться свидетелей происшествия, которые могли бы помочь выяснить обстоятельства случившегося.