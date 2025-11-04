Русскоязычные печатные издания в Латвии могут лишиться очередной господдержки
Правительство Латвии рассматривает возможность прекращения финансирования доставки подписных изданий на русском языке. Поддержка может сохраниться только для публикаций на официальных языках ЕС, а также латышском, латгальском и ливском.
Сегодня правительство рассмотрит подготовленный Министерством сообщения доклад о возможности прекращения государственной поддержки доставке подписных печатных изданий на русском языке, сообщает портал нормативных актов. В докладе министерства указано, что рассматривается возможность изменить действующее регулирование условий оплаты услуг по доставке подписной прессы и впредь распространять поддержку из государственного бюджета только на доставку изданий на официальных языках Европейского союза.
Согласно данным министерства, в первой половине 2025 года из 5,735 млн доставленных Latvijas pasts подписных изданий 9,3% были на русском языке. Государственные расходы на доставку этих изданий составили 403 495 евро, что также соответствует 9,3% от общей суммы в 4,331 млн евро, оплаченной из бюджета. Для сравнения, издания на английском языке составили 0,11%, на немецком - 0,02%, итальянском и французском - по 26 экземпляров каждое.
Проект протокольного решения Кабинета министров предусматривает, что Минсообщения совместно с Министерством культуры оценит возможность изменения условий предоставления государственной поддержки для подписных изданий. Планируется, что поддержка будет распространяться только на издания на государственном языке, историческом латгальском варианте латышского языка и языке коренного населения - ливском. Кроме того, поддержка может быть сохранена для изданий на языках стран ЕС, стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, стран-кандидатов в ЕС или на официальных языках стран ОЭСР.
Кроме того, планируется заключение меморандума о сотрудничестве между Министерством сообщения, Министерством культуры, Комиссией по регулированию общественных услуг, Латвийской ассоциацией региональных СМИ, Латвийской ассоциацией издателей прессы, профсоюзом работников связи PRO и Latvijas pasts с целью формирования единых принципов предоставления универсальной почтовой услуги на 2027-2028 годы.
Согласно закону о почте, плата за доставку подписных изданий делится на две части: одну оплачивает издатель, а вторую покрывает государственный бюджет через Министерство сообщения. Государственная часть выплачивается полностью не реже одного раза в квартал на основании счетов поставщика универсальной почтовой услуги.