Русскоязычные печатные издания в Латвии могут лишиться очередной господдержки

Согласно данным министерства, в первой половине 2025 года из 5,735 млн доставленных Latvijas pasts подписных изданий 9,3% были на русском языке. Государственные расходы на доставку этих изданий составили 403 495 евро, что также соответствует 9,3% от общей суммы в 4,331 млн евро, оплаченной из бюджета. Для сравнения, издания на английском языке составили 0,11%, на немецком - 0,02%, итальянском и французском - по 26 экземпляров каждое.