Латвийцы плохо распознают ИИ-изображения и боятся дипфейков в СМИ

Исследование показало, что ИИ-сервисы используются по разным целям: чаще всего для развлечений и досуга — это делают не реже одного раза в месяц 17% опрошенных, включая 41% молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Для обучения и саморазвития искусственный интеллект применяют 14% респондентов, еще 14% — для личных нужд, например планирования путешествий или питания. В профессиональных целях ИИ-инструменты хотя бы раз в месяц используют 13% участников опроса.