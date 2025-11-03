Латвийцы плохо распознают ИИ-изображения и боятся дипфейков в СМИ
Большинство латвийцев выступают против использования изображений, созданных искусственным интеллектом, в СМИ, хотя многим трудно их распознать, свидетельствуют результаты нового исследования, посвященного медиаграмотности населения Латвии.
Против использования ИИ-изображений в СМИ высказались 64% опрошенных. Единственная социально-демографическая группа, где большинство — 56% — не возражает против таких иллюстраций в статьях, — это молодежь. Средний показатель способности распознавать изображения, созданные искусственным интеллектом, по десятибалльной шкале составляет 5,8 балла. Среди людей до 34 лет этот показатель значительно выше — 7,1 балла, тогда как среди пожилых респондентов он составляет всего 4,7 балла.
Участникам опроса предлагалось отличить реальные фотографии от сгенерированных искусственным интеллектом. В целом опрошенные справились с заданием, но многим это оказалось непросто. Лучше всего с задачей справились молодые люди: в этой группе более 65% участников правильно определили все предложенные ИИ-изображения.
Около 60% жителей Латвии осознают риски, связанные с видеофальсификациями (“deepfake”). Отрицательно ответили 12%, а еще 28% воздержались от конкретного ответа. Чем выше уровень образования и материального положения респондентов, а также чем более урбанизирована их среда обитания, тем чаще они выражали уверенность, что дипфейки представляют угрозу социальной безопасности.
За последний год 32% жителей Латвии пользовались инструментами искусственного интеллекта. Наиболее активно их применяют молодые, финансово обеспеченные респонденты и жители Риги. Среди пожилых людей этот показатель составляет лишь 6%.
Наиболее популярными ИИ-инструментами названы сервисы для генерации текста — такие как ChatGPT, Claude, Google Gemini, а также программы для создания презентаций, дизайна и изображений.
Исследование показало, что ИИ-сервисы используются по разным целям: чаще всего для развлечений и досуга — это делают не реже одного раза в месяц 17% опрошенных, включая 41% молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Для обучения и саморазвития искусственный интеллект применяют 14% респондентов, еще 14% — для личных нужд, например планирования путешествий или питания. В профессиональных целях ИИ-инструменты хотя бы раз в месяц используют 13% участников опроса.
Молодежь чаще других признается, что применяет искусственный интеллект для школьных и университетских заданий — при создании презентаций, поиске научных статей, перефразировании текста и подготовке кратких изложений. ИИ-инструменты также используются для работы — например, при написании электронных писем или поиске специализированной информации, включая сведения о растениях, болезнях, инструкции к приборам и другое.
Функцию Google Lens или обратный поиск изображений (“reverse image search”) хотя бы раз использовали 35% опрошенных — на 5% меньше, чем годом ранее. Количество регулярных пользователей при этом не изменилось и составляет 20%. Чаще всего этими инструментами пользуются молодые люди в возрасте 15–25 лет — 38%.
Исследование проведено по заказу Национального совета электронных СМИ агентством маркетинговых и социальных исследований Latvijas fakti с апреля по июнь этого года. В опросе приняли участие 1537 жителей Латвии старше 15 лет, а также были проведены интервью с 71 участником в возрасте от 9 лет.