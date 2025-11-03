"Как в Бомбее!" Закулисье индустрии доставщиков еды в Латвии - кто они и сколько зарабатывают
Повседневyю жизнь Риги, а теперь уже и других городов Латвии, трудно представить без курьеров по доставке еды — сумки Bolt Food и Wolt видны почти на каждом углу. Однако вместе с удобством, которое приносят эти сервисы, в обществе растёт и недовольство: многим не нравится, что большинство курьеров — приезжие.
Масло в огонь подливают видео, которые время от времени появляются в соцсетях: на них видно, как курьеры пробуют еду клиентов или нарушают элементарные правила гигиены. Некоторые жители даже иронизируют, что Рига начинает напоминать Бомбей. Но так ли это на самом деле? Портал Jauns.lv выяснил, сколько курьеров работает в Латвии, сколько они зарабатывают, каков их образ жизни и действительно ли доставка еды превратилась в «бизнес мигрантов».
Количество курьеров меняется в зависимости от сезона
Руководитель Bolt Food в Латвии Янис Римицанс рассказал, что в базе данных Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) зарегистрировано около 6500 партнёров-курьеров, из которых примерно 2500 сотрудничают с Bolt Food. «Количество партнёров-курьеров меняется сезонно: летом активность традиционно ниже, а осенью и зимой — выше», — пояснил он.
По словам руководителя Wolt в Латвии Мантаса Ломсаргиса, за последние 12 месяцев активно работали более 3000 партнёров-курьеров.
«Мы не делим по национальности»
В обществе распространено мнение, что рынок доставки еды в Латвии захватили приезжие из Индии и других стран. Однако компании не могут подтвердить или опровергнуть это, поскольку не собирают данные о национальности курьеров. «Все партнёры-курьеры зарегистрированы в Службе государственных доходов и PVD, имеют действующие сертификаты о прохождении курсов гигиены, а при необходимости — разрешения на проживание и работу», — подчеркивает руководитель Bolt Food.
Руководитель Wolt добавляет, что компания не делит курьеров по национальности, расе, вероисповеданию или иным признакам: «Каждый, кто соответствует требованиям сотрудничества, может стать партнёром-курьером и сам выбирать, какие заказы принимать. В целом курьеры Wolt в Латвии представляют разнообразное сообщество — как жителей Латвии, так и людей из других стран с официальными разрешениями на проживание и работу».
Чтобы стать партнёром-курьером Wolt, нужно быть не моложе 18 лет, иметь действующий документ, подтверждающий личность, законное право проживания в Латвии, быть зарегистрированным как самозанятое лицо, иметь подходящее средство передвижения и согласиться с условиями сотрудничества компании.
Согласно латвийскому законодательству, все курьеры должны быть зарегистрированы в PVD и пройти обязательное обучение по гигиене.
От студентов до пенсионеров
Среди курьеров нет единой социальной группы — это и студенты, и люди, работающие полный день, которые занимаются доставкой вечерами или по выходным. Для одних это способ подзаработать, для других — основной источник дохода.
В Bolt Food отмечают, что на платформе работают люди разных возрастов, начиная с 18 лет.
По данным Wolt, возрастное распределение курьеров выглядит так:
- 12% — от 18 до 24 лет,
- 26% — от 25 до 34 лет,
- 29% — от 35 до 44 лет,
- 20% — от 45 до 54 лет,
- 14% — 55 лет и старше.
Сколько зарабатывает курьер?
Руководитель Wolt поясняет, что курьеры сами решают, сколько часов работать — на платформе нет минимального или максимального количества заказов. Доход зависит от числа доставок, времени суток, региона и типа транспорта: «По нашим данным, в прошлом году курьеры Wolt в Латвии работали в среднем 9 часов в неделю, а их средний доход составлял около 12 евро в час».
Представитель Bolt Food добавляет, что размер оплаты зависит от расстояния, времени суток, дня недели и сезона: «Наша цель — обеспечить прозрачную и справедливую систему, в которой каждый партнёр-курьер может сам выбирать интенсивность работы. Поэтому количество часов и доход ежемесячно может отличаться».
Как распределяются заказы
В Bolt Food объясняют, что система следит за активностью в разных городах, поддерживая баланс между спросом и предложением, чтобы конкуренция между курьерами оставалась здоровой. В среднем один курьер выполняет около двух заказов в час, на каждый уходит примерно 20 минут.
Wolt использует алгоритм, который автоматически определяет, какому курьеру направить заказ, учитывая расстояние, время и эффективность. Курьеры могут принимать или отклонять заказы по своему усмотрению.
Новая директива ЕС: что изменится в работе курьеров
В октябре 2024 года Европейский союз принял Директиву о платформенной занятости, которую страны-члены, включая Латвию, должны внедрить до 2 декабря 2026 года. Документ предусматривает важные изменения в регулировании работы платформы. Главная идея — если платформа фактически управляет и контролирует работников (устанавливает тарифы, графики, оценивает эффективность), то такие отношения будут считаться трудовыми, а не самозанятостью. При этом платформа должна будет доказать обратное.
Кроме того, курьеры получат право знать, как работает алгоритм, распределяющий заказы и влияющий на доход, а решения вроде блокировки аккаунта нельзя будет принимать автоматически, без участия человека.
Руководитель Bolt Food Янис Римицанс отмечает, что пока рано говорить о влиянии директивы: «Юридический анализ её применения в Латвии ещё не проведён, но компания готова сотрудничать с государственными структурами для эффективного внедрения новых правил».
Руководитель Wolt Мантас Ломсаргис подчёркивает, что компания поддерживает чёткое и справедливое регулирование труда работников платформы в ЕС, однако призывает к балансу: «Важно внедрять директиву так, чтобы защитить людей, сотрудничающих с платформами, но при этом сохранить гибкость и независимость, делающие этот формат привлекательным». Он ссылается на исследование Copenhagen Economics, согласно которому 82% курьеров в Латвии хотели бы сохранить статус независимых подрядчиков, а 66% заявили, что прекратили бы доставлять еду, если бы им установили обязательный минимум рабочих часов.
«Это показывает, что независимость — один из ключевых факторов, почему люди выбирают такую работу. Более половины (52%) курьеров параллельно заняты на полной (28%) или частичной ставке (24%), поэтому сотрудничество с Wolt для многих — способ получить дополнительный доход. Эта гибкость позволяет людям подстраивать работу под свой ритм жизни и личные потребности», — резюмировал Ломсаргис.