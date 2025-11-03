"Как в Бомбее!" Закулисье индустрии доставщиков еды в Латвии - кто они и сколько зарабатывают

Масло в огонь подливают видео, которые время от времени появляются в соцсетях: на них видно, как курьеры пробуют еду клиентов или нарушают элементарные правила гигиены. Некоторые жители даже иронизируют, что Рига начинает напоминать Бомбей. Но так ли это на самом деле? Портал Jauns.lv выяснил, сколько курьеров работает в Латвии, сколько они зарабатывают, каков их образ жизни и действительно ли доставка еды превратилась в «бизнес мигрантов».