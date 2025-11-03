"Грузинская мечта" все сильнее закручивает гайки в стране, а ЕС, наконец, признал, что не слишком и старался удержать Грузию на европейском треке

Оказалось, что в Брюсселе с такими упреками вполне согласны. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос признала, что ЕС допустил ошибки в отношениях с Великобританией (которая вышла из объединения после Брекзита) и с Грузией. Теперь, по ее словам, в Брюсселе готовы «действовать более напористо», прилагать больше усилий в отношении стран-кандидатов. «Когда Великобритания решила провести референдум, позиция Европейского союза была такой: мы не вмешиваемся, это их внутреннее дело. Мы даже не сказали: “Пожалуйста, не могли бы вы остаться?” Как и в случае с Грузией, где мы уже знали о высоком уровне вмешательства со стороны России, но не оказали помощи», — сказала Марта Кос.