"Грузинская мечта" все сильнее закручивает гайки в стране, а ЕС, наконец, признал, что не слишком и старался удержать Грузию на европейском треке
В Грузии собираются запретить политические партии, занявшие на последних парламентских выборах второе, третье и четвертое места. Оппозиция намерена бороться с попытками запрета правовым путем, в том числе и жалобами в Европейский суд по правам человека. Однако это может и не сработать, потому что в самой Европе говорят, что могут исключить Грузию даже из Совета Европы. В «Грузинской мечте» же считают, что в Европе полно стран, где тоже запрещают политические партии, и так же поступают в Украине и Молдове.
Иск о запрете
Запретить оппозицию «Грузинская мечта» обещала еще год назад, перед последними парламентскими выборами. Итоги этих выборов оппозиция не признала, много вопросов возникло и на Западе, из-за чего бывшие стратегические партнеры стали общаться с правительством Грузии очень холодно. Несмотря на это, в «Мечте» от обещания не отказались, и 30 октября правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили внесла в Конституционный суд подписанный 88 депутатами иск с требованием запретить своих главных оппонентов из-за их «неконституционной» деятельности.
И хотя раньше «Мечта» грозилась запретить практически все прозападные силы, список в итоге свели до трех партий (зато самых рейтинговых). Это, во-первых, основанная Михаилом Саакашвили бывшая правящая партия «Единое национальное движение» (ЕНД), во-вторых, «Коалиция за перемены», созданная политиками, отколовшимися от ЕНД и влияния анти-рейтинга Саакашвили; и в-третьих, партия «Лело», лидером которой является Мамука Хазарадзе, основатель одного из крупнейших в Грузии коммерческих банков ТВС. В политику Хазарадзе пришел после того, как в 2019 году правительство «Грузинской мечты» отстранило созданный его банком консорциум для строительства вместе с американскими инвесторами глубоководного порта Анаклия.
Кроме запрета партии, иск предусматривает ограничение публичной деятельности конкретных политиков, представляющих эти партии.
Год назад предполагалось, что вместе с названными партиями правительство будет запрещать и другие — те, что входили на выборах в оппозиционную коалицию, и в «Мечте» назывались не иначе как «сателлиты» «кровавых националов» (то есть партии Саакашвили). Это «Дроа», «Гирчи — больше свободы», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Республиканская партия», «Федералисты».
До последнего времени власти «Мечты» планировали запретить и партию «Гахария — за Грузию», созданную одним из самых успешных премьер-министров правительства Иванишвили Георгием Гахария. Однако всё изменилось после того, как партия Гахария нарушила соглашение оппозиции о бойкоте работы парламента. На этой неделе 11 депутатов от партии Гахария появилась на своих местах в парламенте, а власти заявили, что передумали запрещать его партию. Сам Гахария уже несколько месяцев находится в Германии, так как опасается ареста на родине.
Объявляя на брифинге о том, что иск подается только в отношении трех партий, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили был предельно откровенным: он объяснил, что остальные партии сейчас не настолько популярны у избирателей, чтобы как-то помешать «Мечте». К тому же, запретить их никогда не поздно. «Поскольку в настоящее время эти партии, в силу своего размера и организационной структуры, не имеют существенного влияния, в том числе реальной перспективы преодоления избирательного барьера, то на данном этапе нет необходимости в их запрете. Вопрос об их неконституционности может быть поставлен на повестку дня позднее, если они приобретут существенное влияние на политический процесс», — на голубом глазу заявил Шалва Папуашвили.
Претензии «Мечты» к самой рейтинговой оппозиции повторяют обвинения в адрес третьего президента Михаила Саакашвили, который уже пятый год содержится в заключении в тбилисской клинике. Например, это «нанесение ущерба перспективам мирного восстановления территориальной целостности Грузии и попытка спровоцировать активные военные действия между Грузией и Россией». К этому добавляется «свержение и насильственная замена конституционного строя Грузии и содействие иностранной силе в нарушении независимости Грузии». Это уже отсылка к событиям 4 октября этого года, когда группа протестующих сломала ограждение и ворвалась во двор резиденции президента Грузии, после чего власти открыли уголовное дело о государственном перевороте и задержали по этому поводу несколько десятков участников митинга.
Тут уместно вспомнить, что Шалва Папуашвили оказался провидцем, когда год назад перед парламентскими выборами заявил, что видит «признаки того, что есть группа лиц, готовящих в стране госпереворот», и уточнил, что это произойдет за счет неправительственных организаций, которые должны «подготовить неверные отчеты об итогах выборов». Как в воду глядел.
Война с Россией как основание для иска
После выборов 2024 года в парламенте буквально первым делом была создана следственная комиссия, которая подготовила 473-страничный отчет по итогам «изучения деятельности» правительства «Единого национального движения» в период президентства Михаила Саакашвили с 2004 по 2012 годы.
За отказ явиться в комиссию и дать показания в заключение на полгода еще летом были отправлены шесть оппозиционных лидеров: Ника Гварамия, Ника Мелия, Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Двое последних были помилованы по указу президента Михаила Кавелашвили после того, как возглавляемая ими партия «Лело» тоже нарушила договоренность оппозиции о бойкоте политических процессов и объявила о решении принять участие в местных выборах (они прошли в начале октября).
Среди доводов комиссии по обвинению правительства Саакашвили в нанесении ущерба «территориальной целостности и мирному процессу в стране» указано, например, закрытие Эргнетского рынка. Грузинское село Эргнети недалеко от Цхинвали в 90-е годы было известно далеко за пределами Грузии как место сбыта товаров, не облагавшихся налогами ни в Грузии, ни в России. Здесь торговали всем: от муки и бензина до сигарет и наркотиков. Однако в первые же годы правления Саакашвили искоренением коррупции на таможне занялись с особым пристрастием. Сохранение стихийного рынка в Эргнети, годовой оборот которого, по разным данным, составлял от 130 до 200 млн долларов, никак не вписывался в поддержание финансовой устойчивости государства, что бы политологи ни говорили о пользе сбыта контрабанды для улучшения отношений жителей грузинских и осетинских сёл.
Также, согласно отчету парламентской комиссии, «в августе 2008 года грузинская армия оказалась втянутой в войну, которой руководили далекие от военного дела политики», которые, «рассчитывая на помощь внешних сил и игнорируя мнение грузинских военных, предприняли наступление на город Цхинвали и именно это поселение определили как основное направление боевых действий».
И так как в результате августовской войны «к 363 населенным пунктам, ранее оккупированным Россией в Цхинвальском регионе, добавились еще 111 оккупированных населенных пунктов», а также Кодорское ущелье Абхазии, до того находившееся под контролем центральной власти Грузии, «Грузинская мечта» требует запретить три партии, представители которых в этот период находились в правительстве страны. «Тяжелейшее предательство, совершенное конкретной политической силой в виде августовской войны, ни в коем случае не может остаться безнаказанным… Россия при участии прежнего руководства расширила свое военное присутствие и территориальное влияние в нашей стране... Как отреагировало тогда международное сообщество на эти шаги? Оно прямо осудило их. Это была не авантюра и не глупость, а именно хроника предательства»,— заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире проправительственной телекомпании «Имеди».
То, что оппозиция называет правительство «Грузинской мечты» «пророссийским», Кобахидзе также считает «антиконституционным» и «вредоносным».
А вдруг это новые выборы?
Вся предвыборная кампания «Грузинской мечты» в 2024 году была построена на том, что ей необходимо получить в парламенте конституционное большинство. Однако партии достались только 89 из 150 мандатов (а чтобы менять конституцию, необходимо не менее 113 мест в парламенте).
С тех пор как правительство «Грузинской мечты» перед выборами резко и неожиданно испортило отношения с Евросоюзом, в оппозиционных СМИ всё чаще звучат опасения, что право менять конституцию «Мечте» необходимо, чтобы изъять из основного закона 78-ю статью, которая обязывает госструктуры использовать все средства и возможности для членства страны в европейских структурах.
В оппозиционных СМИ активно обсуждается версия, согласно которой после уничтожения главных конкурентов «Мечта» вполне может заявить, что решила внять требованиям протестной общественности в Грузии и настойчивым советам западных партнеров, и назначить внеочередные выборов. Тогда, в условиях отсутствия главных конкурентов, можно легко получить конституционное большинство.
Однако в парламенте от имени «Мечты» о возможном пересмотре курса говорит только депутат Ираклий Заркуа, и то с натяжкой. «Если это [евроинтеграция] станет вопросом для обсуждения, мы обсудим, и я думаю, что выберем европейскую орбиту». При этом на уточняющий вопрос о том, может ли быть пересмотрена статья о евроинтеграции, появившаяся в конституции по инициативе самой «Грузинской мечты», Заркуа ответил, что «любая тема может стать предметом обсуждения», потому что «мир меняется, происходит новое распределение».
Все остальные депутаты от «Мечты», которые согласились отвечать на вопросы журналистов, говорили, что вопрос изъятия из конституции статьи о вступлении в ЕС и НАТО в партии даже не рассматривается, и страна по-прежнему стремится стать членом ЕС, но «должна вступить туда, сохранив достоинство». Перспектива досрочных выборов тоже среди рядовых депутатов парламента не рассматривается, потому что «Грузинская мечта» не боится конкуренции».
Однако вопрос назначения внеочередных выборов вряд ли будут решать рядовые депутаты парламента — журналисты не раз убеждались, что обычно парламентарии «Мечты» именно от них узнают даже самые крупные партийные новости.
Между тем в руководстве правящей партии заявляют, что, запрещая оппозицию, добиваются «оздоровления политики» и притока свежей крови.
Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, как и другие представители «Мечты», апеллирует еще и к тому аргументу, что партии «отменяли» и в Украине, и вот недавно — в Молдове. «Когда ты управляешься извне, осуществляешь антигосударственные действия, разжигаешь насилие, поляризацию — конечно, на это последует соответствующая реакция государства».
Между тем в правозащитных НПО доводы о том, что «в Европе тоже запрещают», называют манипуляцией. Например, неправительственный «Фонд развития медиа» (MDF) подчеркивает момент, который в «Мечте» предпочитают не особо выпячивать: в Европе запрещают нацистские, коммунистические, сепаратистские или исламистские партии из-за их деструктивной деятельности. «Создается ложное впечатление, что запрет оппозиционных партий — распространенная практика в государствах — членах Совета Европы, что не соответствует действительности. На самом деле вопрос запрета партий в этих странах регулируется не только внутренним законодательством, но и Европейской конвенцией о правах человека. Как поясняет Венецианская комиссия, запрет политической партии — это крайняя мера, которая должна применяться только в исключительных случаях и при наличии достаточных доказательств, с соблюдением принципов справедливого судебного разбирательства и соразмерности», — сказано в исследовании «Детектор мифов».
Что касается упоминания Украины и Молдовы, то там запретили не отнюдь не конкурентов, а «партии, связанные с Россией, отвергающие в непрерывном режиме как внутреннюю, так и внешнеполитическую легитимность действующего правительства», — уточняет «Детектор».
От Батуми до Страсбурга
Ожидается, что рассмотрение иска в Конституционном суде займет девять месяцев. И хотя у оппозиции нет никакой уверенности в объективности судей, политики собираются активно участвовать в процессе. Например, один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия уже сообщил через соцсети, что намерен защищать свою позицию и специально ездить в Батуми, чтобы посещать заседания Конституционного суда. Кстати, Гварамия считает, что число партий в иске было сокращено до трех, чтобы ускорить процесс рассмотрения иска, в противном случае опросы политиков из других оппозиционных партий могли затянуться на годы.
Партия «Лело» тоже будет часто ездить в Батуми, так как внесла иск в Конституционный суд, требуя признать неконституционными поправки в закон, позволяющие правящей партии аннулировать оппозиционные партии.
В партии Саакашвили между тем с надеждой смотрят только на суд в Страсбурге. «Всем известно, что Конституционный суд ничего не решает и не может установить объективное правосудие. “Грузинская мечта” даже добилась того, что полностью контролирует состав суда, за исключением двух судей. Естественно, они доведут этот процесс до конца — такова “российская” задача. Иванишвили заявил об этом еще в 2024 году и они попытаются довести этот процесс до конца. Но мы обязательно обжалуем это в Европейском суде по правам человека. Практика и аргументы ЕСПЧ однозначно говорят в нашу пользу», — заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Бежашвили.
По его словам, «Грузинская мечта» не смогла убить идею «Национального движения», идею патриотизма, идею успешного грузинского государства, европейской Грузии. «И когда они не смогли свергнуть эти идеалы путем выборов, им пришлось осуществлять конституционные изменения в брутальной форме и в российском стиле».
В Брюсселе заговорили об ошибках
С таким подходом Грузию не только не примут в Евросоюз, но и могут поставить под вопрос ее членство в Совете Европы — об этом предупредили содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии Эдит Эстрела (Португалия, Социалистическая партия) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, ALDE).
В своем заявлении представительницы ПАСЕ отмечают «стремительный демократический откат»: «Как подчеркнула Ассамблея в своей недавней резолюции о защите демократии и верховенства права в Грузии, запрет демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы». Эстрела и Чудич до конца года планируют посетить Грузию, чтобы «изучить факты на месте».
Выступая 29 октября на Парламентской ассамблее Восточного партнерства ЕС (Евронест) председатель партии «Единое Национальное движение» Тина Бокучава заявила, что «“Грузинская мечта” отказывается слышать правду». Делегация депутатов от правящей партии в форуме участвовать отказалась, хотя он прошел совсем недалеко от Тбилиси — в Ереване. «Если Молдова на своих парламентских выборах показала, что Европа может победить Россию, а Украина каждый день доказывает, что за Европу стоит бороться, Грузия, некогда ведущая страна Ассоциированной тройки, превратилась в однопартийную диктатуру, которая сходит с пути европейской интеграции и попадает в объятия Путина», — сказала Бокучава.
Лидер ЕНД напомнила, что в Грузии в заключении находятся политические лидеры и десятки гражданских активистов, и призвала страны ЕС «как можно быстрее отменить безвизовый режим для Иванишвили и его приближенных, нацелив санкции на режим, а не на граждан». «Бездействие Европы в отношении Грузии означает поощрение аналогичных процессов в Украине, Молдове и здесь, в Армении, где наши дорогие хозяева сделали исторические шаги на пути демократизации», — предупредила Бокучава с трибуны Евронеста в Ереване.
Оказалось, что в Брюсселе с такими упреками вполне согласны. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос признала, что ЕС допустил ошибки в отношениях с Великобританией (которая вышла из объединения после Брекзита) и с Грузией. Теперь, по ее словам, в Брюсселе готовы «действовать более напористо», прилагать больше усилий в отношении стран-кандидатов. «Когда Великобритания решила провести референдум, позиция Европейского союза была такой: мы не вмешиваемся, это их внутреннее дело. Мы даже не сказали: “Пожалуйста, не могли бы вы остаться?” Как и в случае с Грузией, где мы уже знали о высоком уровне вмешательства со стороны России, но не оказали помощи», — сказала Марта Кос.