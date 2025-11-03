Факельное шествие, песни у Рижского замка и огонь на Даугаве: программа Дня Лачплесиса в Риге
В День Лачплесиса, 11 ноября, в Риге пройдут торжественные церемонии, концерты и памятные мероприятия, посвящённые борцам за свободу Латвии. Жителей и гостей столицы приглашают зажечь свечи, принять участие в факельном шествии и вспомнить героев, подаривших стране независимость.
Программа мероприятий начнется с традиционной церемонии на Судрабкалниньше, в которой примут участие представители Рижской думы, руководитель общества политически репрессированных Курземского района Риги Биерантс Игнатс, капеллан Гунтис Калме, смешанный хор Āgenskalns, мужской ансамбль Vilki, оркестр штаба Национальных вооруженных сил и представители студенческого батальона Земессардзе.
День Лачплечиса 2024: факельное шествие
Факельное шествие "Дух борцов за свободу во все времена".
В 16:00 на Братском кладбище пройдет памятное мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена", а затем состоится традиционное факельное шествие к памятнику Свободы. В 18:00 у памятника пройдет церемония в честь борцов за свободу Латвии с участием группы Vilki, а после этого шествие продолжится до набережной 11 ноября и завершится в 18:40 спуском на воду плота с огнем у Каменного моста. С 19:00 на набережной у Рижского замка участники шествия вместе с группой Vilki смогут петь патриотические песни.
В парке Узварас в память павших в боях за свободу Латвии в 19:00 прозвучит концертная программа "Солнечный век", в которой примут участие группы Iļģi и Jauno Jāņu orķestris, а на площади у дома культуры Ziemeļblāzma пройдет мероприятие "Зажжем пламя свечей".
В центре культуры и народного искусства "Mалая гильдия" состоится концерт в честь Дня Лачплесиса, в концертном зале Ave Sol со специальной программой выступят смешанный хор им. Дарзиньша и камерный хор Ave Sol, а в лютеранской церкви в Торнякалнсе состоится концерт духового оркестра Rīga.
В Рижском центре югендстиля с 11 по 18 ноября пройдет Неделя патриотизма.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Латвии начался месяц патриотизма: жителей призывают приколоть красно-бело-красную ленточку уголками вверх.