Факельное шествие, песни у Рижского замка и огонь на Даугаве: программа Дня Лачплесиса в Риге

В 16:00 на Братском кладбище пройдет памятное мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена", а затем состоится традиционное факельное шествие к памятнику Свободы. В 18:00 у памятника пройдет церемония в честь борцов за свободу Латвии с участием группы Vilki, а после этого шествие продолжится до набережной 11 ноября и завершится в 18:40 спуском на воду плота с огнем у Каменного моста. С 19:00 на набережной у Рижского замка участники шествия вместе с группой Vilki смогут петь патриотические песни.