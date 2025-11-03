В Латвии начался месяц патриотизма: жителей призывают приколоть красно-бело-красную ленточку уголками вверх
В ноябре по всей стране пройдут памятные и торжественные мероприятия, а символом месяца станет красно-бело-красная ленточка — знак благодарности и гордости за свободу. Министерство обороны Латвии призывает жителей страны отметить государственные праздники.
В преддверии Дня Лачплесиса, который отмечается 11 ноября, Министерство обороны приглашает жителей всей Латвии приколоть к одежде красно-бело-красную ленточку и принять участие в праздничных событиях, посвящённых героям, отдавшим жизнь за независимость страны.
Торжественное открытие празднования состоится 7 ноября в 14:00 на площади у Латвийского военного музея, где зажгут огонь памяти Войны за независимость. С 8:00 до 20:00 здесь можно будет увидеть выставку военной техники и снаряжения латвийских и союзных вооружённых сил.
10 ноября на Лестенском братском кладбище пройдёт традиционное факельное шествие, в котором примет участие оркестр Военно-морских сил. Это событие посвящено памяти солдат, отдавших свои жизни за свободу и независимость Латвии.
Главные мероприятия пройдут 11 ноября — в День Лачплесиса.
На площади у Военного музея снова зажжётся символический огонь и откроется выставка военной техники (с 8:00 до 22:00).
В 9:00 в Рижском Домском соборе состоится экуменическая служба, а все церкви Латвии приглашаются к совместному трёхминутному звону колоколов — в память о защитниках, обеспечивающих безопасность страны.
В 11:00 на Рижском братском кладбище пройдёт церемония возложения венков, где минутой молчания почтут павших воинов.
А в 12:00 на площади Свободы состоится торжественная церемония смены почётного караула, посвящённая 33-летию его восстановления у памятника Свободы. Затем зрителей ждёт показ дефиле почётного караула штаба батальона НВС, в котором впервые выступят солдаты Государственной службы обороны. В 13:00 пройдёт ещё одна церемония — у Рижского замка, где отметят 23 года с момента восстановления караула. Вечером, в 18:00, на Рижском братском кладбище состоится традиционное мероприятие памяти героев, павших в Войне за независимость.
А 18 ноября, в День провозглашения Латвийской Республики, жителей приглашают в 13:30 на набережную 11 ноября, где пройдёт военный парад с участием подразделений Национальных вооружённых сил, союзников и служб, задействованных в обеспечении обороны страны.
Трансляции всех мероприятий будут доступны в прямом эфире Латвийского общественного телевидения, TV24, а также в социальных сетях Министерства обороны, Латвийской армии, Esmu karavīrs и новостной службы LTV.
Министерство обороны напоминает, что патриотическую ленточку следует носить уголками вверх, образуя букву V — символ uzvara (победы). Ведь именно в ноябре 1919 года латвийская армия одержала решающую победу над войсками Бермонта.
Справка: День Лачплесиса отмечается в память о победе латвийской армии над западной добровольческой армией Бермонта 11 ноября 1919 года. В ходе этих боёв Латвия потеряла 743 солдата, среди них — 57 офицеров. В тот же день был учреждён высший военный орден Латвии — Орден Лачплесиса с девизом «За Латвию». Всего им были награждены 2146 человек — латвийские солдаты, бывшие стрелки и иностранцы, внесшие вклад в становление независимой Латвии.
Война за независимость длилась с 18 ноября 1918 года до 11 августа 1920-го, когда был подписан мирный договор с Россией. 11 августа отмечается в Латвии как день памяти борцов за свободу.