В Латвии начался месяц патриотизма: жителей призывают приколоть красно-бело-красную ленточку уголками вверх

Справка: День Лачплесиса отмечается в память о победе латвийской армии над западной добровольческой армией Бермонта 11 ноября 1919 года. В ходе этих боёв Латвия потеряла 743 солдата, среди них — 57 офицеров. В тот же день был учреждён высший военный орден Латвии — Орден Лачплесиса с девизом «За Латвию». Всего им были награждены 2146 человек — латвийские солдаты, бывшие стрелки и иностранцы, внесшие вклад в становление независимой Латвии.