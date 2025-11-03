Рижский аэропорт станет местом, где встретятся самолеты, поезда и люди - рядом вырастет мини-город с отелями и кафе
Международный аэропорт Рига (RIX) подготовил план развития на 2025–2050 годы, который определяет направления модернизации инфраструктуры и территориального расширения аэропорта. Этот документ задаёт стратегию инвестиций на ближайшие 25 лет, чтобы поддерживать экономический рост, улучшить транспортную связанность и создать современный опыт путешествий, превратив Ригу в один из ключевых транспортных узлов Северной Европы.
«Развитие Рижского аэропорта — это вклад в будущее Латвии. Это новые рабочие места, более сильная экономика и новые возможности для всего региона, — подчеркнула председатель правления RIX Лайла Одиня. — План показывает чёткий путь к созданию современного, устойчивого центра мобильности, способного гибко реагировать на потребности пассажиров и изменения в авиационной отрасли».
План предусматривает модернизацию взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек, строительство нового южного перрона, создание современных зон противообледенительной обработки и других элементов, повышающих безопасность и непрерывность работы аэропорта. Также предусмотрено развитие специализированных зон для грузового обслуживания, технического обслуживания самолётов, бизнес- и частной авиации.
В будущем Рижский аэропорт станет современным центром мобильности, где объединятся воздушный, железнодорожный и автотранспорт. Расширение терминала и новая южная пристань обеспечат более быструю и комфортную посадку пассажиров, больше пространства и улучшенную доступность, включая людей с особыми потребностями. Проект Rail Baltica соединит аэропорт с железнодорожной сетью Европы и центром Риги, а обновлённый транспортный узел и новые подъездные дороги улучшат доступ и для пассажиров, и для сотрудников.
Часть проекта займёт создание RIX Airport City — многофункционального комплекса с офисами, гостиницами, логистическими и сервисными зонами, а также возможностями для отдыха и развлечений. Это будет новый деловой и инвестиционный центр, развивающий регион. Важнейшим элементом остаётся устойчивость — аэропорт внедряет решения на основе возобновляемой энергии, электротранспорта и технологий водорода.
План разработан в сотрудничестве с испанской инженерной компанией Ineco и латвийскими партнёрами Venteko и Reģionālie projekti.
«Этот проект важен не только для увеличения пропускной способности аэропорта, но и для укрепления роли Риги как ключевого транспортного узла Северной Европы», — отметил старший руководитель проектов компании Ineco Мигель де Бернардо.
План подлежит стратегической экологической оценке, предусматривающей подготовку отчёта об экологическом воздействии и участие общественности. Период публичного обсуждения начнётся 3 ноября 2025 года. Открытые встречи состоятся 12 ноября в Музыкальной и художественной школе Марупе, 13 ноября в Бабитской средней школе и 19 ноября в Центре жителей района Иманта — с возможностью участия онлайн. Письменные предложения и отзывы можно подать до 3 декабря 2025 года включительно.