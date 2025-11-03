Рижский аэропорт станет местом, где встретятся самолеты, поезда и люди - рядом вырастет мини-город с отелями и кафе

В будущем Рижский аэропорт станет современным центром мобильности, где объединятся воздушный, железнодорожный и автотранспорт. Расширение терминала и новая южная пристань обеспечат более быструю и комфортную посадку пассажиров, больше пространства и улучшенную доступность, включая людей с особыми потребностями. Проект Rail Baltica соединит аэропорт с железнодорожной сетью Европы и центром Риги, а обновлённый транспортный узел и новые подъездные дороги улучшат доступ и для пассажиров, и для сотрудников.