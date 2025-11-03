Бывший премьер-министр Эйнар Репше сыграл оборотня и назвал съемки "делом сердца"

Репше снимался в сериале «Kolektīvs», и братья Абеле специально пригласили его на кастинг «Божьего пса». Они долго искали актёра на роль оборотня — «нужен был тот, кто соответствует нарисованным эскизам». На кастинге Репше удивил всех: он встал на колени и завыл, как настоящий оборотень. Съёмочная команда отмечает его исключительную трудовую дисциплину — он всегда приходил подготовленным, с папкой, где были подчеркнуты нужные реплики. Репше даже прочитал все материалы, которые режиссёр обычно рассылает актёрам для подготовки к роли. Обычно этого никто не делает, но он прочитал всё!