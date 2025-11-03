Эйнар Репше на съемках фильма "Божий пес"
В Латвии состоялась премьера фильма братьев Лауриса и Райтиса Абеле "Божий пес", в котором одну из ролей исполнил Эйнар Репше.
Бывший премьер-министр Эйнар Репше сыграл оборотня и назвал съемки "делом сердца"
Недавно в Латвии состоялась премьера уникального ротоскопического анимационного художественного фильма братьев Лауриса и Райтиса Абеле "Божий пес", в котором одну из ролей исполнил Эйнар Репше.
После участия на кинофестивалях в Европе и Америке официальный латвийский претендент на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный фильм» наконец-то добрался и до отечественных кинотеатров. В фильме роль оборотня исполнил бывший руководитель Банка Латвии и экс-премьер Эйнар Репше.
С выдающейся трудовой этикой
«Божий пес» создан в стиле ротоскопической анимации — когда снятый с настоящими актёрами материал затем перерисовывается кадр за кадром. «Это анимация с живой актёрской игрой», — говорит в интервью журналу Rīgas Viļņi один из режиссёров фильма Лаурис Абеле. «Реплики актёров не перезаписывались, а записаны прямо на съёмочной площадке. У нас, как в Голливуде или фильмах о Супермене, актёры работали на синем фоне, только потом их обрисовали сверху».
Репше снимался в сериале «Kolektīvs», и братья Абеле специально пригласили его на кастинг «Божьего пса». Они долго искали актёра на роль оборотня — «нужен был тот, кто соответствует нарисованным эскизам». На кастинге Репше удивил всех: он встал на колени и завыл, как настоящий оборотень. Съёмочная команда отмечает его исключительную трудовую дисциплину — он всегда приходил подготовленным, с папкой, где были подчеркнуты нужные реплики. Репше даже прочитал все материалы, которые режиссёр обычно рассылает актёрам для подготовки к роли. Обычно этого никто не делает, но он прочитал всё!
Может позволить себе больше
Для Репше это уже третья роль, где он демонстрирует актёрский талант. Он снимался в сериале «Kolektīvs», затем в «Nelūgtie viesi» («Незваные гости»), а теперь — дебют в полнометражном фильме. Причём в том, который Латвия выдвигает на «Оскар», следуя примеру «Потока».
Сам экс-премьер очень доволен тем, что может продолжать актёрскую карьеру: «Кино всегда меня интересовало, просто из-за множества других обязанностей раньше не было времени этим заняться. Сейчас я могу позволить себе больше, чем раньше, в тот напряжённый рабочий период».
На вопрос, как ему самому понравился фильм «Божий пес», в котором хватает откровенных сцен и фольклорных шалостей, бывший премьер-министр отвечает, что содержание анализировать не берётся: «Я ведь не автор сценария и не режиссёр. Насколько знаю, фильм уже получил признание на международном уровне, а также стал официальным латвийским кандидатом на "Оскар". Теперь остаётся держать кулаки! Мне фильм кажется интересным, в таком я снимался впервые. Конечно, должен сказать, что сотрудничество с братьями Абеле было очень творческим и приятным», — говорит Репше.
Съёмки стали для него настоящим делом сердца, и Репше ждёт предложений от режиссёров: «Если будет возможность, я готов вложить силы и основательно проработать какой-нибудь образ в полнометражном фильме. С радостью возьмусь, если будет интерес и предложения. Эта работа мне действительно интересна, и это уже нельзя назвать хобби — это дело сердца, ставшее для меня очень серьёзным занятием».