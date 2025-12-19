Елгаву хотят объединить с Елгавским краем? Самоуправление объясняет
На заседаниях комитетов Елгавского края в декабре прозвучала информация о возможном объединении.
В соответствии с Законом об административных территориях и населённых пунктах Елгавский край и город республиканского значения Елгава являются двумя отдельными административными территориями — каждая со своим самоуправлением, думой, бюджетом и компетенциями. В действующих нормативных актах не предусмотрено объединение Елгавского края и города Елгава, также не приняты поправки к закону или другие нормативные акты, которые предусматривали бы такой процесс.
Отдельные публичные заявления, в том числе со стороны депутатов думы, прозвучали без вникания в нормативное регулирование, создавая у общества ложное представление. Первоначальный план реформы самоуправлений действительно предусматривал объединение территорий городов республиканского значения и соответствующих им краёв к выборам самоуправлений в 2025 году, позднее срок объединения был продлён до 2029 года, однако 30 июня 2024 года вступили в силу поправки к Закону об административных территориях и населённых пунктах, отменившие ранее принятое решение об объединении городов республиканского значения с окружающими их краями.
Самоуправление Елгавского края изначально возражало против намерения объединить Елгавский край с городом Елгава республиканского значения, не усматривая финансовых и иных практических выгод. Уже 28 февраля 2024 года дума Елгавского края приняла решение не поддерживать объединение Елгавского края с городом Елгава и призвала Сейм пересмотреть критерии формирования административных территорий, установив такие, которые поддерживали бы демократию представительства местных сообществ, повышали бы ответственность представителей власти перед своими гражданами и, как результат, способствовали бы росту доверия жителей к государственной власти как таковой.
Готовя этот проект решения для думы, самоуправление в феврале 2024 года провело экспресс-опрос с целью выяснить настроения жителей. На вопрос, следует ли объединять самоуправление Елгавского края с городом Елгава, ответы дали 1078 респондентов, из которых почти 80% не согласились с объединением обеих самоуправлений. Значительная часть респондентов — 60% — выступает за нынешнюю административную территорию Елгавского края, тогда как 20% указали, что следовало бы восстановить границы краёв в том виде, в каком они были до административно-территориальной реформы.