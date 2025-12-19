Елгаву хотят объединить с Елгавским краем? Самоуправление объясняет

Отдельные публичные заявления, в том числе со стороны депутатов думы, прозвучали без вникания в нормативное регулирование, создавая у общества ложное представление. Первоначальный план реформы самоуправлений действительно предусматривал объединение территорий городов республиканского значения и соответствующих им краёв к выборам самоуправлений в 2025 году, позднее срок объединения был продлён до 2029 года, однако 30 июня 2024 года вступили в силу поправки к Закону об административных территориях и населённых пунктах, отменившие ранее принятое решение об объединении городов республиканского значения с окружающими их краями.