"А как же День Лачплесиса и 18 ноября?" Почему Рождество в магазинах Латвии начинается уже в ноябре
Рождественская мишура в магазинах уже в начале ноября вызывает раздражение у латвийцев. Многие считают, что коммерция вытесняет уважение к государственным праздникам — Дню Лачплесиса и 18 ноября.
Жить «от одного праздника до другого» — так можно описать ритм латвийских магазинов. Едва часть жителей отметила Хэллоуин (в то время как многие вообще считают этот праздник чуждым для Латвии), как витрины и прилавки заполнились рождественскими и новогодними товарами. Между тем на календаре — лишь начало ноября, а до самих праздников ещё два месяца. Такое поспешное «рождественское настроение» вызвало недоумение и раздражение в социальных сетях.
Veikali šogad galīgi aptrakuši! Kur paliek Lāčplēša diena un 18. novembris? pic.twitter.com/RVLiXeXe9G— Baltā meitene (@hmm_pff) November 1, 2025
Пользователи платформы X обсуждают, что магазины слишком рано переключаются на рождественскую тематику, забывая про важные латвийские даты. «Куда делись День Лачплесиса и 18 ноября?» — спрашивает одна участница дискуссии. «И где Мартиньдиена?» — добавляет другая. «Для магазинов наши национальные праздники ничего не значат. Главное — коммерция. Ради прибыли магазины переступают через уважение к государственным датам», - считают в интернете.
Некоторые комментаторы обращают внимание и на экономическую сторону явления. «Эту рождественскую мишуру всё труднее продать — в Европе становится больше мусульман, они не покупают ёлочки и гномов. Поэтому старые запасы рождественских товаров вытаскивают уже в октябре, ещё до пластиковых тыкв и костюмов Бэтмена», — пишет одна пользовательница.
Другие отмечают, что с каждым годом всё труднее найти украшения к 11 и 18 ноября — государственным праздникам Латвии. «Даже красно-белые хризантемы становятся редкостью в магазинах», — жалуется жительница Риги.
Многие латвийцы называют происходящее навязанным маркетингом по «американскому образцу». «Это типичная схема: на следующий день после Хэллоуина всё превращается в рождественскую ярмарку. Так людей заставляют дольше и больше покупать то, что им не нужно», — считает одна участница обсуждения.
Другие добавляют, что эта тенденция вызывает раздражение. «Я замечаю это уже второй год подряд — просто злость берёт! Не хочу в октябре думать о Рождестве. Хочу видеть красно-белые цвета весь ноябрь, а уже потом — рождественские огоньки», — пишет пользовательница соцсетей.