"А как же День Лачплесиса и 18 ноября?" Почему Рождество в магазинах Латвии начинается уже в ноябре

Жить «от одного праздника до другого» — так можно описать ритм латвийских магазинов. Едва часть жителей отметила Хэллоуин (в то время как многие вообще считают этот праздник чуждым для Латвии), как витрины и прилавки заполнились рождественскими и новогодними товарами. Между тем на календаре — лишь начало ноября, а до самих праздников ещё два месяца. Такое поспешное «рождественское настроение» вызвало недоумение и раздражение в социальных сетях.