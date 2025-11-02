Минэкономики предлагает изменить условия "зеленого коридора" для привлечения инвестиций
Министерство экономики Латвии предлагает ужесточить критерии участия в программе "зеленого коридора", чтобы поддержка предоставлялась только компаниям с высоким экспортным оборотом и стратегическим значением для экономики страны.
Чтобы способствовать привлечению инвестиций и реализации проектов с высокой добавленной стоимостью, Министерство экономики предлагает усовершенствовать условия "зеленого коридора" для предприятий, свидетельствуют разработанные министерством изменения в правилах Кабинета министров.
Поправки к правилам "Порядок приоритетного предоставления публичных услуг коммерсантам" предусматривают ужесточение квалификационных критериев, чтобы преимуществами "зеленого коридора" могли пользоваться предприятия, которые вносят наибольший вклад в экономику Латвии. В результате общее количество компаний, которые смогут квалифицироваться на поддержку, сократится с 536 до 259.
Согласно предложениям Минэкономики, для участия в "зеленом коридоре" предприятия должны иметь экспортный оборот в размере не менее 10 млн евро вместо прежних 5 млн. Также из правил планируется исключить требование об инвестициях за последние два года, чтобы преимущества сохранялись только за экономически значимыми компаниями.
Автоматически включать в "зеленый коридор" планируется стратегические проекты на уровне ЕС, реализуемые в соответствии с регламентами об обеспечении критически важных сырьевых ресурсов и развитии технологий с нулевым уровнем выбросов.
Также планируется улучшить доступность информации на государственном портале business.gov.lv, где наряду с названиями компаний будут видны критерии квалификации и планируемые проекты, что облегчит работу поставщиков услуг и повысит прозрачность.
Предусмотрено, что госучреждения раз в год до 1 февраля будут предоставлять Латвийскому агентству инвестиций и развития отчеты об оказанных приоритетных услугах, а агентство оценит результаты и подготовит предложения по улучшению системы. При этом планируется исключить требование о необходимости оценки финансовых показателей компаний.
Для ускорения процесса привлечения иностранной рабочей силы планируется сократить сроки рассмотрения документов в Управлении по делам гражданства и миграции, министерствах и Государственном агентстве занятости.
Для обеспечения единообразного применения правил "зеленого коридора" планируется дополнить правила ссылкой на нормы закона об упрощенном порядке строительства объектов энергоснабжения для повышения энергетической безопасности и независимости государства, касающиеся процедуры оценки воздействия на окружающую среду при строительстве ветростанций.