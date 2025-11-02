Минэкономики предлагает изменить условия "зеленого коридора" для привлечения инвестиций

Согласно предложениям Минэкономики, для участия в "зеленом коридоре" предприятия должны иметь экспортный оборот в размере не менее 10 млн евро вместо прежних 5 млн. Также из правил планируется исключить требование об инвестициях за последние два года, чтобы преимущества сохранялись только за экономически значимыми компаниями.