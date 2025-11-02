"Мама просто не пришла за нами в больницу…" История, которая помогает понять, как каждый может помочь детям-сиротам
Сегодня, 2 ноября, в Латвии отмечается День сирот (Сиротское воскресенье) — день, когда общество призывают подумать о детях, растущих без родительской заботы. Хотя усыновление часто кажется единственным решением, существует множество других способов помочь таким детям и дать им самое важное — стабильность, внимание и ощущение, что они кому-то нужны.
Мама не пришла за нами…
Чтобы понять, насколько важна такая помощь, достаточно послушать тех, кто сам это пережил. Вот история журналистки Сигиты Аболтини: «Это уже 11-й год, когда в Латвии в первое воскресенье ноября говорят и думают о детях-сиротах. Хочу сразу подчеркнуть: речь идёт не просто о детях, оставшихся без опеки, а о тех, чьи родители умерли или отказались от них. Юридически свободные дети, у которых во всём мире больше нет никого, кто бы о них заботился. И я была одной из них.
Мама бросила нас с братом, когда мне было почти 13 лет, а брату 7. Она просто не пришла за нами в больницу, куда мы попали с чесоткой.
До этого мы долго жили на улице, ночевали в подъездах, на вокзалах, а иногда, когда мама собирала немного денег, снимала комнату в гостинице. Тогда мы могли помыться, привести себя в порядок, но все остальные дни и ночи жили буквально грязные. Наверное, поэтому у меня до сих пор очень чувствительное обоняние даже к слабым запахам. Но не об этом история.
Всё закончилось тем, что нас с братом положили в детскую больницу. Когда пришло время выписки, мама не пришла. Исчезла. Это был январь 1993 года — время больших перемен, маму вроде бы искали, но безрезультатно. Через десять месяцев нас отправили в интернат. Впервые в жизни я села за школьную парту, а брат — в первый класс, я — сразу в седьмой. Сейчас я говорю: слава богу, что всё так сложилось, иначе кто знает, пошли бы мы вообще в школу. Сначала было очень трудно, но почти все педагоги, особенно классные руководители, были терпеливыми и поддерживающими.
У них было желание помочь
Так же, как и семья, которая разрешала нам приезжать к ним на каникулы. Они были молодыми, недавно поженились, имели маленького сына, жили в двухкомнатной квартире и не были богаты, но у них было желание помочь. Несмотря на то, что я была ужасным подростком — ведь живя на улице, учишься защищать себя, — они терпели, принимали и снова приглашали.
Даже когда у них самих было немного — ели бутерброды с редиской, которые и сейчас мне кажутся деликатесом.
Огромную помощь оказала и одна женщина-юрист, которая помогла мне разобраться с бюрократическими вопросами, когда я стала совершеннолетней. Благодаря ей, после долгих усилий я впервые в жизни получила жильё, которое могла назвать своим. Эта женщина устроила и мой первый день рождения — 14 лет. Впервые я почувствовала себя особенной, получила подарки и добрые слова. Один из подарков у меня хранится до сих пор — на память.
Всё это показывает, как много может сделать один человек, просто протянув руку. Не нужно быть богатым или обладать каким-то статусом — нужно лишь желание помочь, терпение и понимание. Ведь чаще всего дети, которых бросили, действительно трудные — но не потому, что хотят такими быть, а потому, что они просто не умеют иначе.
Только когда ребёнок какое-то время живёт в нормальных условиях, чувствует поддержку, слышит слова «я тебя прощаю» и «я жду тебя снова», тогда его сердце начинает исцеляться.
Помочь сироте не значит сразу открыть двери своего дома. Не каждый на это готов, но каждый может помочь ребёнку решить какие-то вопросы — юридические, бытовые, жизненные. Для такого ребёнка важны не только дела, но и отношение, тепло сердца, чувство, что он кому-то нужен и больше не одинок в этом огромном мире».
Кто-то, кто подаст руку
История Сигиты — не единственная. В Латвии сотни таких детей, и каждому из них нужен кто-то, кто подаст руку. Латвийский христианский альянс сирот, объединяющий несколько церквей, инициатив и неправительственных организаций, уже много лет продвигает идею, что детям можно помочь разными способами.
Один из основателей организации Каспар Прусис, руководитель Центра поддержки семей Tilts, подчёркивает, что главная цель движения — чтобы ребёнок оказался в семье. Центр помогает этому, обучая и поддерживая усыновителей, приёмные семьи, опекунов и гостевые семьи.
Однако не все могут принять ребёнка постоянно. Поэтому один из способов помочь — стать гостевой семьёй.
Такие семьи приглашают детей к себе на короткое время — например, на выходные или праздники, чтобы дети, живущие в учреждениях, могли почувствовать, что такое семейная жизнь.
Отвечая на частый вопрос, не тяжело ли детям возвращаться в детдом после визита в семью, Прусис объясняет: «Эта форма поддержки в первую очередь предназначена для старших детей. Они понимают, что это временное пребывание, но то, что они получают, бесценно — возможность увидеть, как живёт семья, как празднуются праздники, решаются бытовые вопросы, строятся здоровые отношения».
Волонтеры в детских домах — просто быть рядом
Помочь можно и проще — стать волонтёром в детском доме. Волонтёры регулярно встречаются с детьми, играют, читают, гуляют, просто проводят с ними время, даря внимание и человеческое тепло. Главное — не разовые акции, вроде рождественских благотворительных мероприятий, а долгосрочные отношения и доверие, которые формируются со временем.
Ещё один важный способ помочь — стать ментором: человеком, который оказывает индивидуальную поддержку подростку. Ментор — это не соцработник и не психолог, а друг и наставник, который регулярно встречается с молодым человеком, поддерживает его и помогает готовиться к самостоятельной жизни. Благодаря таким отношениям молодые люди учатся доверять, принимать решения и верить в себя.