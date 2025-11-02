"Мама просто не пришла за нами в больницу…" История, которая помогает понять, как каждый может помочь детям-сиротам

Всё закончилось тем, что нас с братом положили в детскую больницу. Когда пришло время выписки, мама не пришла. Исчезла. Это был январь 1993 года — время больших перемен, маму вроде бы искали, но безрезультатно. Через десять месяцев нас отправили в интернат. Впервые в жизни я села за школьную парту, а брат — в первый класс, я — сразу в седьмой. Сейчас я говорю: слава богу, что всё так сложилось, иначе кто знает, пошли бы мы вообще в школу. Сначала было очень трудно, но почти все педагоги, особенно классные руководители, были терпеливыми и поддерживающими.