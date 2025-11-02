Конец этой войны или начало Третьей мировой: бывший президент Украины рассказал, какой сценарий более вероятен
Бывший президент Украины (1994–2005 гг.) Леонид Кучма считает, что война, развязанная Россией против Украины, скорее всего, приближается к завершению. Украинские политики уже начали готовиться к выборам.
В большом интервью Украинской службе BBC Кучма, который в последние годы редко общается с журналистами, поделился своим взглядом на нынешнюю политическую ситуацию и положение дел на фронте.
Единственный президент Украины, которому удалось переизбраться на второй срок, говорит, что сегодня живёт в Киеве, и сравнивает регулярные массированные обстрелы столицы российской армией с бомбардировками его родного села Чайкино в Черниговской области, которые проводили нацисты во время Второй мировой войны.
«К крупным обстрелам я морально готов с детства. Моё детское “бомбоубежище” было в подвале, и сидеть там приходилось каждый день», — отмечает он.
Размышляя о том, какой сценарий более вероятен — окончание нынешней войны или начало Третьей мировой, — Кучма считает, что скорее сбудется первый. Он говорит: «Как украинец я верю в силу нашей армии, а как специалист по ракетам — знаю, насколько велик сдерживающий фактор ядерного оружия. Поэтому наша война обязательно когда-нибудь закончится, а Третья мировая, которая могла бы быть только ядерной, скорее всего, никогда не начнётся».
В первые дни после начала полномасштабного вторжения России Кучма вместе со своим предшественником Леонидом Кравчуком (умер в мае 2022 года) и последующим президентом Виктором Ющенко подписал обращение, в котором выразил уверенность в победе Украины.
«Сегодня для меня есть два главных слова — “надежда” и “тревога”, — говорит Леонид Кучма о своём настроении осенью 2025 года в ожидании, возможно, очень тяжёлой зимы для Украины.
«Надежда — потому что есть много признаков, дающих основания думать, что война всё же подходит к концу. А тревога — потому что до конца ещё далеко, и необходимое для борьбы единство начинает где-то "давать трещину". Хотя общество в целом остаётся сплочённым, внутри начинаются споры, в политике усиливаются популистские процессы, уже заговорили о выборах, планируют, как делить власть. Люди добрые, ещё рано!» — пишет Кучма в ответе BBC.
Бывший украинский лидер, которого во времена его президентства обвиняли в авторитарных наклонностях, признаёт, что в современной Украине, где по конституции действует парламентско-президентская система, она на деле работает не совсем так, как задумано. По его словам, нынешний глава государства Владимир Зеленский фактически обладает гораздо большими полномочиями, чем ему формально положено. В то же время Кучма считает, что в условиях войны такая ситуация вполне оправданна. По его мнению, когда Украине противостоит «диктатор, способный принимать решения единолично и мгновенно», Зеленский должен иметь большую свободу действий, чем это предусмотрено законами.
«Он не нарушает "букву" закона, разве что немного — "дух"», — говорит Кучма.
«Считаю, что из всех президентов Украины по-настоящему авторитарным был только Янукович. Ему нужна была "власть ради власти", а не "власть ради дела"», — добавляет он.
Во второй части интервью бывший президент отказался давать советы Владимиру Зеленскому относительно возможного участия во втором президентском сроке. Во время избирательной кампании 2019 года Зеленский обещал, что не будет баллотироваться повторно, однако сейчас многие наблюдатели считают, что он всё же намерен участвовать в выборах, которые состоятся после окончания боевых действий.
«Я не знаю, какое решение он примет. Знаю лишь, что Украине и после войны пригодится его мировой авторитет. Не знаю, в каком именно качестве, но у Зеленского большое будущее. Могу только предупредить Владимира о том, что он, наверное, и сам отлично понимает: мир не станет легче, чем война», — сказал Кучма.