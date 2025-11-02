Конец этой войны или начало Третьей мировой: бывший президент Украины рассказал, какой сценарий более вероятен

Бывший украинский лидер, которого во времена его президентства обвиняли в авторитарных наклонностях, признаёт, что в современной Украине, где по конституции действует парламентско-президентская система, она на деле работает не совсем так, как задумано. По его словам, нынешний глава государства Владимир Зеленский фактически обладает гораздо большими полномочиями, чем ему формально положено. В то же время Кучма считает, что в условиях войны такая ситуация вполне оправданна. По его мнению, когда Украине противостоит «диктатор, способный принимать решения единолично и мгновенно», Зеленский должен иметь большую свободу действий, чем это предусмотрено законами.