Вентспилс делит новые квартиры - желающих больше, чем мест. Кто попадет в приоритетный список?

Несмотря на высокий интерес с первых дней, Ventspils nekustamie īpašumi обращает внимание жителей, что очередь не закрыта, и все желающие по-прежнему могут подавать заявки. До заключения договоров аренды возможны изменения — например, если кто-то из претендентов, уже подавших заявку, изменит решение и выберет другое жильё. Кроме того, если интерес и спрос на новые арендные квартиры останутся высокими, Вентспилсская дума и Ventspils nekustamie īpašumi рассмотрят возможность реализации ещё одного проекта в рамках программы доступного жилья.