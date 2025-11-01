Вентспилс делит новые квартиры - желающих больше, чем мест. Кто попадет в приоритетный список?
За первые три дня на 60 новых арендных квартир в Вентспилсе, на улице Саулес, 122, поступило 75 заявок, сообщил специалист по связям с общественностью предприятия SIA Ventspils nekustamie īpašumi Карлис Литхенс.
Приём заявок на аренду квартир в этом новом проекте начался 28 октября. Более половины заявлений поданы в приоритетной группе, и подача заявок продолжается.
Литенс пояснил, что полученные заявки тщательно рассматриваются, проверяется их соответствие установленным критериям и требованиям. Уже на следующей неделе начнётся процесс принятия решений о включении претендентов в очередь на квартиры. После этого заявители получат подтверждение о регистрации и будут проинформированы о своём порядковом номере в очереди. Несколько заявителей, чьи документы были оформлены неправильно, приглашены исправить недостатки, иначе они не будут включены в очередь.
Несмотря на высокий интерес с первых дней, Ventspils nekustamie īpašumi обращает внимание жителей, что очередь не закрыта, и все желающие по-прежнему могут подавать заявки. До заключения договоров аренды возможны изменения — например, если кто-то из претендентов, уже подавших заявку, изменит решение и выберет другое жильё. Кроме того, если интерес и спрос на новые арендные квартиры останутся высокими, Вентспилсская дума и Ventspils nekustamie īpašumi рассмотрят возможность реализации ещё одного проекта в рамках программы доступного жилья.
Заявки на аренду квартир принимаются как электронно, так и при личном обращении.
Как сообщалось ранее, заявки на аренду регистрируются в двух группах — приоритетной и общей. В общей группе регистрируются домохозяйства, чей совокупный ежемесячный доход до уплаты налогов составляет:
- от 672 до 1681 евро — при подаче на аренду однокомнатной квартиры,
- от 1158 до 2896 евро — при подаче на аренду двухкомнатной квартиры,
- от 1773 до 4433 евро — при подаче на аренду трёхкомнатной квартиры.
Подать заявку на трёхкомнатную квартиру можно, если в домохозяйстве не менее двух человек.
В приоритетную группу включаются домохозяйства, где:
- есть ребёнок-инвалид,
- есть лицо с инвалидностью I группы,
- есть не менее двоих детей (учитывается и беременность),
- при условии, что ни одному из членов домохозяйства не принадлежит другое пригодное для проживания жильё в Вентспилсе.
К приоритетным относятся также домохозяйства, в которых есть квалифицированный специалист, работающий в одном из направлений, указанных в программе развития самоуправления, — при том же условии отсутствия другого жилья в собственности в Вентспилсе.
Строительство новых арендных домов осуществляется при поддержке финансового института развития Altum с использованием кредита из Фонда восстановления ЕС.
Проект здания разработан и строительные работы выполняет SIA Pillar Contractor. Строительство началось в апреле этого года. К лету 2026 года на улице Саулес, 122 будут построены два пятиэтажных многоквартирных дома с общим числом 60 арендных квартир.